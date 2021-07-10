Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19 в Украине: данные по областям

София Закревская
София Закревская
Covid
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Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19 в Украине: данные по областям

В субботу, 10 июля, Киев стал лидером по заболеваемости коронавирусом в Украине. В столице за минувшие сутки выявили 150 новых случаев инфицирования.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Выздоровели в Киеве за день 163 пациента, умер один. Всего в Украине за день болезнь победили 809 человек.

Много заболевших также в Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29), Донецкой (29), Львовской (29) и Днепропетровской (22) областях.

Меньше всего больных обнаружили в Закарпатской (2), Волынской (3), Тернопольской (3) и Запорожской (4) областях.

Видео дня

Количество новых случаев в регионах за сутки:

  • Киев – 150

  • Винницкая область – 13

  • Волынская область – 3

  • Днепропетровская область – 22

  • Донецкая область – 29

  • Житомирская область – 10

  • Закарпатская область – 2

  • Запорожская область – 4

  • Ивано-Франковская область – 10

  • Киевская область – 47

  • Кировоградская область – 11

  • Луганская область – 16

  • Львовская область – 29

  • Николаевская область – 13

  • Одесская область – 29

  • Полтавская область – 8

  • Ривненская область – 11

  • Сумская область – 9

  • Тернопольская область – 3

  • Харьковская область – 40

  • Херсонская область – 13

  • Хмельницкая область – 7

  • Черкасская область – 11

  • Черновицкая область – 7

  • Черниговская область – 10

Напомним, что в Украине официально подтверждено 2 240 753 случая коронавирусной инфекции. Из них 507 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 41 ребенок и 33 медработника.

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Как сообщал OBOZREVATEL, вслед за Дельта-штаммом мир атакует новый, еще более заразный вариант коронавируса – Эпсилон. По словам ученых, он может почти полностью нейтрализовать эффективность имеющихся вакцин.

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