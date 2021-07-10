Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19 в Украине: данные по областям
В субботу, 10 июля, Киев стал лидером по заболеваемости коронавирусом в Украине. В столице за минувшие сутки выявили 150 новых случаев инфицирования.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Выздоровели в Киеве за день 163 пациента, умер один. Всего в Украине за день болезнь победили 809 человек.
Много заболевших также в Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29), Донецкой (29), Львовской (29) и Днепропетровской (22) областях.
Меньше всего больных обнаружили в Закарпатской (2), Волынской (3), Тернопольской (3) и Запорожской (4) областях.
Количество новых случаев в регионах за сутки:
Киев – 150
Винницкая область – 13
Волынская область – 3
Днепропетровская область – 22
Донецкая область – 29
Житомирская область – 10
Закарпатская область – 2
Запорожская область – 4
Ивано-Франковская область – 10
Киевская область – 47
Кировоградская область – 11
Луганская область – 16
Львовская область – 29
Николаевская область – 13
Одесская область – 29
Полтавская область – 8
Ривненская область – 11
Сумская область – 9
Тернопольская область – 3
Харьковская область – 40
Херсонская область – 13
Хмельницкая область – 7
Черкасская область – 11
Черновицкая область – 7
Черниговская область – 10
Напомним, что в Украине официально подтверждено 2 240 753 случая коронавирусной инфекции. Из них 507 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 41 ребенок и 33 медработника.
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