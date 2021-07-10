В Украине за сутки коронавирусом заболели больше полутысячи человек

София Закревская
София Закревская
Covid
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В Украине за сутки коронавирусом заболели больше полутысячи человек

По состоянию на утро субботы, 10 июля, в Украине официально подтверждено 2 240 753 случая коронавирусной инфекции. Из них 507 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 41 ребенок и 33 медработника.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 592 человека (+20 за сутки), выздоровели 2 176 919 (+809 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 364 пациента.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 18 520 человек;

  • методом ИФА – 8 452 человека;

  • экспресс-тестами – 13 225 человек.

Динамика выявления новых случаев COVID-19 в Украине.
Видео дня

За минувший день, 9 июля, в Украине сделали 114 660 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 53 820 человек, завершили вакцинацию – 60 840.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях.

Количество новых случаев в регионах за сутки:

  • Киев – 150

  • Винницкая область – 13

  • Волынская область – 3

  • Днепропетровская область – 22

  • Донецкая область – 29

  • Житомирская область – 10

  • Закарпатская область – 2

  • Запорожская область – 4

  • Ивано-Франковская область – 10

  • Киевская область – 47

  • Кировоградская область – 11

  • Луганская область – 16

  • Львовская область – 29

  • Николаевская область – 13

  • Одесская область – 29

  • Полтавская область – 8

  • Ривненская область – 11

  • Сумская область – 9

  • Тернопольская область – 3

  • Харьковская область – 40

  • Херсонская область – 13

  • Хмельницкая область – 7

  • Черкасская область – 11

  • Черновицкая область – 7

  • Черниговская область – 10

Коронавирус и вакцинация в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, вслед за Дельта-штаммом мир атакует новый, еще более заразный вариант коронавируса – Эпсилон. По словам ученых, он может почти полностью нейтрализовать эффективность имеющихся вакцин.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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