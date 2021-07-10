В Украине за сутки коронавирусом заболели больше полутысячи человек
По состоянию на утро субботы, 10 июля, в Украине официально подтверждено 2 240 753 случая коронавирусной инфекции. Из них 507 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 41 ребенок и 33 медработника.
От COVID-19 в стране умерли уже 52 592 человека (+20 за сутки), выздоровели 2 176 919 (+809 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 364 пациента.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 18 520 человек;
методом ИФА – 8 452 человека;
экспресс-тестами – 13 225 человек.
За минувший день, 9 июля, в Украине сделали 114 660 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 53 820 человек, завершили вакцинацию – 60 840.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях.
Количество новых случаев в регионах за сутки:
Киев – 150
Винницкая область – 13
Волынская область – 3
Днепропетровская область – 22
Донецкая область – 29
Житомирская область – 10
Закарпатская область – 2
Запорожская область – 4
Ивано-Франковская область – 10
Киевская область – 47
Кировоградская область – 11
Луганская область – 16
Львовская область – 29
Николаевская область – 13
Одесская область – 29
Полтавская область – 8
Ривненская область – 11
Сумская область – 9
Тернопольская область – 3
Харьковская область – 40
Херсонская область – 13
Хмельницкая область – 7
Черкасская область – 11
Черновицкая область – 7
Черниговская область – 10
Как сообщал OBOZREVATEL, вслед за Дельта-штаммом мир атакует новый, еще более заразный вариант коронавируса – Эпсилон. По словам ученых, он может почти полностью нейтрализовать эффективность имеющихся вакцин.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.