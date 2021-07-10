От COVID-19 вакцинировали рекордное количество украинцев за сутки

В Украине зафиксировали рекорд по количеству привитых от коронавируса за сутки. Так, в пятницу, 9 июля, вакцинировали 114 660 человек.

При этом за день полностью иммунизировали 60 840 украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Всего с начала кампании вакцинации привито уже 2 277 228 человек. Из них одну дозу получили 2 277 226 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы препарата – 1 143 442 человека. Из них двое украинцев получили одну дозу за рубежом. Всего было сделано 3 420 668 прививок.

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По состоянию на пятницу, 9 июля, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 788 697 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пользователь TikTok Эль Маршалл заявила, что у нее увеличилась грудь на два размера после того, как она вакцинировалась от коронавируса. Девушке ввели препарат Pfizer.