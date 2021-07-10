От COVID-19 вакцинировали рекордное количество украинцев за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
1 минута
712
Вакцинация от COVID-19 в Украине

В Украине зафиксировали рекорд по количеству привитых от коронавируса за сутки. Так, в пятницу, 9 июля, вакцинировали 114 660 человек.

При этом за день полностью иммунизировали 60 840 украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Всего с начала кампании вакцинации привито уже 2 277 228 человек. Из них одну дозу получили 2 277 226 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы препарата – 1 143 442 человека. Из них двое украинцев получили одну дозу за рубежом. Всего было сделано 3 420 668 прививок.

Видео дня

По состоянию на пятницу, 9 июля, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 788 697 человек.

Вакцинация от коронавируса в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пользователь TikTok Эль Маршалл заявила, что у нее увеличилась грудь на два размера после того, как она вакцинировалась от коронавируса. Девушке ввели препарат Pfizer.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаВакцинация в Украине и миреКоронавирусМинистерство здравоохранения