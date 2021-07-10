В России побит рекорд по количеству новых смертей от COVID-19

В Российской Федерации за прошедшие сутки, 9 июля, от коронавируса умерло рекордное количество пациентов. За день COVID-19 унес жизни 752 россиян.

Об этом сказано в сообщении оперативного штаба РФ по борьбе с распространением COVID-19. Больше всего умерших в Москве (108), Санкт-Петербурге (102), Нижегородской (28) и Иркутской (28) областях.

За прошлый день в 85 регионах России выявили 25 082 новых случая инфицирования коронавирусом, у 12,5% заболевших COVID-19 протекал бессимптомно. Больше всего больных традиционно в Москве (5 694), Московской области (2487), Санкт-Петербурге (1978) и Нижегородской области (527).

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Всего с начала пандемии в РФ от коронавируса умерли 142 253 человека, победили болезнь – 5 182 837. Заболели COVID-19 в общей сложности 5 758 300 россиян.

Напомним, 3 июля в России выявили 25 142 новых случая коронавирусной инфекции. Такой высокий показатель инфицирования населения был достигнут впервые со 2 января 2021 года, когда заболели более 26 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в Калужской области медсестра вколола пациентам физраствор вместо вакцины от коронавируса. Министерство здравоохранения РФ начало проверку по данному факту.