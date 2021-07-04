В России рекорд по количеству заболевших COVID-19 с начала года
В России за прошедшие сутки выявили 25 142 новых случая коронавирусной инфекции, у 13,6% заболевших COVID-19 протекал бессимптомно. Такой высокий показатель инфицирования населения был достигнут впервые со 2 января 2021 года, когда заболели более 26 тыс. человек.
Об этом сказано в сообщении оперативного штаба РФ по борьбе с распространением COVID-19. Лидерами по количеству новых случаев болезни среди 85 регионов стали Москва (7624), Подмосковье (2696) и Санкт-Петербург (1784).
За ними в рейтинге расположились Нижегородская (432) и Воронежская области (359), Забайкальский край (335), Бурятия (334) и временно оккупированный Россией Крым (331).
За сутки в РФ от коронавируса умерли 663 человека, а с начала пандемии – 137 925 пациентов. Всего в России подтверждено 5 610 941 случай коронавирусной инфекции.
Напомним, 29 июня в России зафиксировали рекорд летальных случаев с начала пандемии коронавируса (COVID-19) – 669. Тогда за день в РФ заразились 21 042 человека.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции резко вырос уровень заболеваемости коронавирусом с тех пор, как в страну были возобновлены авиаперелеты для россиян. Виной всему стала вспышка штамма Дельта в РФ.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.