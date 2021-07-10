На Фиджи вакцинацию от COVID-19 сделали обязательной: непривитым запретят работать

В Республике Фиджи в Океании вакцинацию от коронавируса сделали обязательной для работающих людей. Речь идет как о государственных служащих, так и о работниках частной сферы.

Такое заявление сделал премьер-министр страны Франк Байнимарама, обращаясь к народу, пишет The Guardian. Все работодатели и работники частного сектора до 1 августа 2021 года должны получить как минимум одну дозу препарата.

Служащим государственных организаций и предприятий, которые не смогут сделать первый укол до 15 августа, предложили взять отпуск. В том же случае, если они не будут полностью вакцинированы к 1 ноября, им грозит увольнение.

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"Неважно, являетесь ли вы генеральным директором компании, индивидуальным предпринимателем или наемным работником, вы должны пройти вакцинацию, чтобы продолжить работу, иначе этот бизнес рискует быть закрытым", – отметил премьер.

Политик добавил, что правило "нет вакцины – нет работы" является самым безопасным вариантом, согласно данным деятелей науки. Теперь эта политика будет осуществляться правительством в соответствии с законодательством.

"Хорошая новость в том, что вакцины против коронавируса работают, и мы быстро их внедряем. Вакцина AstraZeneca, которую мы применяем на Фиджи, работает очень хорошо. Было доказано, что она обеспечивает 92% защиту от госпитализации из-за Дельта-варианта COVID-19", – добавил глава правительства.

Стимулировать процесс иммунизации населения на Фиджи решили с помощью ряда штрафов от 20 до 4 000 долларов за нарушение более чем 20 правил общественного здравоохранения. Власти уверены, что массовая вакцинация поможет стране скорее вернуться к прежней жизни и поможет восстановить работу туристической отрасли.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша стала лидером по вакцинации от коронавируса в мире. По состоянию на четверг, 8 июля, в стране с почти 38 млн человек вакцинирован 80,1% населения. Было проведено 60,8 млн прививок.