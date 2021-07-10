Нидерланды снова ввели ограничения после полной отмены карантина: что запретили
Премьер-минситр Нидерландов в пятницу, 9 июля, подтвердил, что правительство ужесточит ограничения из-за распространения коронавируса. Карантин будет действовать минимум до 13 августа.
Новые ограничения начали действовать в субботу, 10 июля. Примечательно, что их снова усилили после почти полной отмены правил и запретов на территории страны, пишет NL Times.
Отмечается, что ослабление ограничений привело к немедленному росту количества заражений коронавирусом, особенно штаммом Дельта. Заболели в основном молодые люди до 30 лет.
Так, ночные клубы и дискотеки не будут работать вообще, а все бары, кафе и рестораны должны быть закрыты с полуночи до шести утра. Предприятиям будет разрешено принимать гостей только в том случае, если им выделены фиксированные места, а клиенты держатся на расстоянии 1,5 метра друг от друга.
На площадках не разрешается проводить какие-либо живые выступления. Кроме того, фиксированные места также необходимы на всех мероприятиях и спортивных соревнованиях, чтобы участники находились на расстоянии 1,5 метра друг от друга.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вслед за Дельта-штаммом мир атакует новый, еще более заразный вариант коронавируса – Эпсилон. По словам ученых, он может почти полностью нейтрализовать эффективность имеющихся вакцин.
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