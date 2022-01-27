Рекордная заболеваемость и новое лекарство от COVID-19 в Украине. Хроника коронавируса на 27 января

По состоянию на 27 января количество случаев коронавируса в мире превысило уже 363 миллиона. За предыдущие сутки диагноз COVID-19 подтвердили у более чем 3,5 миллиона жителей планеты.

Больше всего инфицирований зарегистрировали в США – более 533 тысячи случаев, во Франции – 428 тысяч новых заболевших, в Индии – 284 тысячи зараженных COVID-19, а также в Бразилии – почти 220 тысяч инфицирований. Кроме того, в Соединенных Штатах зарегистрировано 3143 случая смерти от коронавируса.

Также за сутки в Украине подтвердили 24,3 тысячи заражений коронавирусом, что стало рекордным показателем после волны COVID-19 в ноябре 2021 года.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине для экстренного применения зарегистрировали препарат против COVID-19 "Молнупиравир" – его используют для лечения пациентов, входящих в группы риска.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о стремительном ухудшении ситуации с COVID-19 в Украине. По его словам, количество ежедневного прироста новых случаев заболевания свидетельствует о том, что новая волна не обошла нашу страну.

Министерство образования и науки выступает за введение дистанционного обучения в учебных заведениях. Причина – ухудшение эпидемиологической ситуации.

Главное на 27 января:

В Израиле рекомендовала разрешить четвертую вакцину от коронавируса всем лицам моложе 60 лет. Такое решение приняли в связи с результатами последних наблюдений: 4-я доза в 3-5 раз сильнее может защитить от тяжелого течения заболевания.