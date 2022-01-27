Рекордная заболеваемость и новое лекарство от COVID-19 в Украине. Хроника коронавируса на 27 января

Алексей Лютиков
Covid
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Рекордная заболеваемость и новое лекарство от COVID-19 в Украине. Хроника коронавируса на 27 января

По состоянию на 27 января количество случаев коронавируса в мире превысило уже 363 миллиона. За предыдущие сутки диагноз COVID-19 подтвердили у более чем 3,5 миллиона жителей планеты.

Больше всего инфицирований зарегистрировали в США – более 533 тысячи случаев, во Франции – 428 тысяч новых заболевших, в Индии – 284 тысячи зараженных COVID-19, а также в Бразилии – почти 220 тысяч инфицирований. Кроме того, в Соединенных Штатах зарегистрировано 3143 случая смерти от коронавируса.

Также за сутки в Украине подтвердили 24,3 тысячи заражений коронавирусом, что стало рекордным показателем после волны COVID-19 в ноябре 2021 года.

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