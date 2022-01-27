В ЕС одобрили применение таблеток Pfizer от COVID-19, но есть условие для назначения

В Евросоюзе разрешили принимать таблетки Paxlovid компании Pfizer. Однако применять его следует в случаях, когда есть риск тяжелого течения болезни.

Решение об использовании препарата принимало Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как пишет Reuters, последние исследования показали его эффективность даже против штамма Омикрон. Однако его тестировали на непривытых людях. Хотя в ЕМА не ограничивали прием для вакцинированных граждан.

Коммисар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес подчеркнула, что это первый пероральный противовирусный препарат, которые может реально помочь людям с высоким риском тяжелого течения болезни.

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Также на рассмотрении европейского регулятора еще находятся другие таблетки – Merck, но по ним решение еще не принято.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2021 года Paxlovid одобрили в США и Великобритании. Во всех случаях речь идет об экстренном использовании.