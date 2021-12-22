В США одобрили таблетки от COVID-19 компании Pfizer: что известно о препарате

В США одобрили для экстренного использование первые таблетки для лечения коронавирусной болезни, разработанные американской фармацевтической компанией Pfizer. Речь идет о препарате Paxlovid. Его также договорилась закупить Украина.

Решение приняло Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США. Препарат будут назначать для лечения легкой и средней формы COVID-19 только гражданам от 12 лет, пишет The Guardian.

Кроме того, его рекомендуют принимать пациентам с коронавирусом, которые имеют сопутствующие заболевания. Американской правительство приняло решение закупить достаточное количество Paxlovid, чтобы обеспечить им 10 миллионов человек, отмечает агентство.

Видео дня

"Это решение дает новый инструмент борьбы с COVID-19 и обещает сделать лечение более доступным для пациентов с высоким риском возникновения тяжелой формы коронавируса", – отметила сотрудница FDA Патриция Каваццони.

Paxlovid будет доступен только после назначения доктором. Его рекомендуется принимать в течении первых пяти дней после появления первых симптомов коронавируса. При этом Paxlovid не является заменой для вакцинации.

Среди возможных побочных эффектов нарушение вкусовых ощущений, диарея, высокое кровяное давление и мышечные боли.

Испытания, проведенные компанией, доказали, что при введении препарата пациентам с высоким риском в течение трех дней с момента появления симптомов он снижает вероятность госпитализации и смерти на 89%. Кроме того, на 88% меньше вероятность госпитализации или смерти людей, если они получат лекарство в течение 5 дней с момента появления симптомов.

Исследования проводились по двум схемам:

первая группа принимала лекарство через три дня после заражения – только три пациента из 389 (0,8%) были госпитализированы, все они остались живы;

вторая группа принимала препарат на пятый день после заражения – госпитализировать пришлось шестерых пациентов из 607 (1%), принимавших препарат, случаев смерти не было зафиксировано. Эффективность препарата при позднем начале лечения составила 85,2%.

Paxlovid является противовирусной комбинацией двух препаратов. Он выпускается в двух разных таблетках – нирматрелвир и ритонавир. Больным необходимо принимать две таблетки нирматрелвира по 150 мг и одну таблетку ритонавира по 100 мг два раза в день в течение 5 дней.

Ранее в компании отмечали, что цена препарата будет приблизительно 700 долларов за курс, однако пообещали снизить его стоимость для стран с низким доходом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств для амбулаторного лечения больных с COVID-19 Paxlovid. Законтрактованы на данный момент 300 тысяч курсов препарата.