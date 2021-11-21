Ученые создали таблетки от коронавируса: что известно о лекарствах и смогут ли они заменить вакцину
В последние недели в мире заговорили об очередной победе в борьбе с пандемией: похоже, ученые достигли заметного прогресса в области разработки лекарства от коронавируса. На рынке появились сразу два перспективных препарата, разрабатываемых компаниями Pfizer и Merck. Эти лекарства призваны помочь вылечиться тяжелобольным или даже остановить болезнь до появления симптомов.
Что известно о таблетках и действительно ли они помогут покончить с пандемией, читайте в материале OBOZREVATEL."Молнупиравир"
Этот препарат создали специалисты из американского Университета Эмори, но в последствии разработку выкупила компания Merck. Сейчас "Молнупиравир" – один из самых перспективных противовирусных препаратов на фармацевтическом рынке.
По формату это таблетка, которая позволяет остановить размножение вируса в организме. Она работает таким образом: "Молнупиравир", который имитирует частицу вирусной РНК, попадает в новую молекулу SARS-CoV-2 и приводит к появлению мутации. В результате количество вирусных частиц в организме человека не растет, и они перестают распространяться по телу.
В исследованиях препарата приняли участие около 700 человек. И результаты оказались очень убедительными: "Молнупиравир" смог справиться со всеми наиболее распространенными штаммами COVID-19, в частности, Дельта, Гамма и Мю. На сегодня эти варианты коронавируса составляют около 80% всех случаев заболевания в мире.
Согласно результатам третьей фазы тестирования, препарат от компании Merck наполовину снижает риск госпитализации и смерти от коронавируса. Только 7,3% COVID-пациентов, которые принимали "Молнупиравир", были госпитализированы или скончались. В группе, получившей плацебо, таких было на порядок больше – 14,1%. Следует полагать, что летальные исходы не связаны с лекарством, а их причиной стала сама инфекция.
Что касается безопасности, то разработчик уверяет, что необходимые исследования токсичности таблеток были проведены и не дали оснований отказаться от исследований. Только 1,3% участников тестирования прекратили прием "Молнупиравира" из-за нежелательных явлений. При этом в группе, получающей плацебо, от таблеток из-за "побочек" отказались 3,4%.
"Молнупиравир" уже признал британский регулятор. Компания обещает изготовить около 10 миллионов курсов таблеток к концу 2021 года. В частности, около 1,7 миллиона доз Merck планирует поставить в США. Стоимость препарата составит около 700 долларов за курс."Паксловид"
Эти таблетки от COVID-19 разработала компания Pfizer. Как и препарат от Merk, он пытается остановить процесс самовоспроизведения вируса. Для этого блокируется активность ферментов, с помощью которых коронавирус размножается в организме.
Говоря простыми словами, если "Молнупиравир" уничтожает вражеский танк, то "Паксловид" разрушает танковый завод. В идеале таблетки от Pfizer могут не только помочь вылечиться тяжелобольным COVID-19, но и остановить болезнь на ранней стадии – еще до появления симптомов.
Результаты исследований очень обнадеживают. В частности, об этом говорит тот факт, что тестирования были прекращены еще до того, как ученым удалось набрать изначально запланированные три тысячи добровольцев.
Исследования проводились по двум схемам:
первая группа принимала лекарство через три дня после заражения. Только три пациента из 389 (0,8%), которые получили "Паксловид", были госпитализированы, все они остались живы. В группе, получившей плацебо, таких было 27 человек из 385 (7%) – семь из них скончались. Таким образом, риск госпитализации при раннем приеме таблеток снижается примерно на 89%.
вторая группа принимала препарат на пятый день после заражения. В этом случае госпитализировать пришлось шестерых пациентов из 607 (1%), принимавших реальный препарат – случаев смерти среди них не было. Из 612 человек, принимавших плацебо, госпитализировали 41 (6,7%) – десять из них умерли. Эффективность препарата при позднем начале лечения составил 85,2%. У "Молнупиравира" этот показатель – около 50%.
Как отмечают разработчики, у препарата нет серьезных побочных эффектов. Незначительные (какие именно – не сообщается) были зафиксированы у 19% пациентов, принимавших "Паксловид", и у 21%, принимавших плацебо.
Что касается стоимости препарата, то цена "Паксловида" будет приблизительно такой же, как и у Merck, – около 700 долларов за курс. Но Pfizer обещает адаптировать цену для стран с низкими доходами – чтобы "препятствий для доступа к препарату" не было. К концу 2021 года компания намерена выпустить 180 тысяч курсов "Паксловида", а в следующем году – еще около 50 млн доз.Какие еще есть лекарства?
"Молнупиравир" и "Паксловид" – самые перспективные препараты против COVID-19 на сегодняшний день. Но другие компании также занимаются разработкой похожих лекарств, однако об их выпуске и продаже пока речь не идет.
Лекарство с кодовым названием АТ-527 создает швейцарская компания Roche вместе с американской Atea Pharmaceuticals. Их таблетки блокируют ферменты, необходимые для размножения вируса. По такому же принципу работает препарат от Pfizer. По замыслу, лекарство позволит не только лечить тяжелобольных, но и предотвращать развитие болезни у тех, кто только заразился.
АT-527 уже успешно прошел второй этап клинических исследований – его протестировали на больных с симптомами средней тяжести и легкими. Сейчас идет третий этап исследований. Когда препарат может выйти на рынок – пока неизвестно, но ученые настроены оптимистично.
AZD7442 – так называется разработка британского фармацевтического гиганта AstraZeneca. Препарат представляет собой так называемый "коктейль антител" – то есть смесь двух моноклональных антител "тиксагевимаб" и "цилгавимаб". "Добывают" их из клеток людей, перенесших коронавирус.
Как заявляют исследователи, препарат на 88% защищает от тяжелой формы коронавируса или смерти, если начать его употреблять в течение трех дней после появления первых симптомов. К тому же, у людей в течение шести месяцев после лечения снижался риск симптоматической коронавирусной инфекции на 83%.
Японская компания Shionogi создает конкурента препарата от Pfizer. Пока что данных о результатах тестирования нет. Но разработчики рассказали, что таблетки нужно будет принимать раз в сутки в течение пяти дней. За этот период лекарство подавляет активность протеазы – фермента, с помощью которого вирус копирует себя внутри человеческих клеток.
Испытания, скорее всего, продлятся до следующего года. На данный момент неизвестно, смогут ли тестируемые лекарства уберечь пациентов от осложнений и помочь им избежать госпитализации.Главный вопрос: заменят ли таблетки вакцину?
Скорее всего, нет. Основных причин три:
Подобные препараты, в частности "Молнупиравир", будут эффективны только в случае, если их начать принимать на самой ранней стадии COVID-19. Потом эффективность препарата существенно снижается;
Высокая стоимость (около 700 долларов) не позволит бедным странам закупить достаточное количество курсов лекарств;
Вирус все время мутирует, поэтому неизвестно, смогут ли таблетки побороть будущие штаммы коронавируса.
Однако есть и плюсы. В отличие от препаратов, которыми сейчас лечат коронавирус, "Молнупиравир" и "Паксловид" вводятся перорально, а не через капельницу. Это позволит пациентам принимать лекарство в домашних условиях.
В любом случае, рассчитывать, что COVID-лекарства появятся на рынке в ближайшее время, не стоит. Их должны одобрить регуляторы стран, хотя бы для экстренного использования. К тому же, сначала препараты получат пациенты из групп риска, в частности, люди со слабым иммунитетом, для которых вакцины не так эффективны или вовсе противопоказаны. Поэтому лучшим способом защититься от опасной болезни остается вакцинация.
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