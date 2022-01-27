В Украине сократили минимальный срок для бустерной вакцинации

В Украине сократили минимальный срок для получения бустерной дозы вакцины от коронавируса. Теперь это не 180, а 90 дней.

Соответствующее постановление №45 от 19 января опубликовано на сайте Кабинета министров. Таким образом после последней прививки получить бустер можно в срок от 90 до 270 дней.

Также при формировании COVID-сертификата в документ будут добавлять слова booster/бустер.

В Министерстве здравоохранения в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" озвучили рекомендуемые сроки для такой прививки – от 6 до 9 месяцев. При чем это не зависит от того, какие вакцины применялись ранее.

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Людям с ослабленным иммунитетом, которые получают дополнительные дозы, бустер можно делать через три месяца после дополнительного укола.

Дополнительную прививку от коронавируса делают для того, чтобы обезопасить тех людей, которых (из-за состояния здоровья) вакцины защищают менее эффективно. К примеру, это касается пациентов с онкологией, ВИЧ/СПИД или иммунодефицитом. То есть благодаря уколу удается достичь такого уровня защиты организма, который здоровые люди получают благодаря двум дозам COVID-препарата.

Но не следует ее путать с бустерной дозой. Ее рано или поздно нужно будет сделать всем украинцам – чтобы продлить действие вакцины и усилить иммунный ответ организма, который со временем снижается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в начале января разрешили делать бустерную прививку всем гражданам старше 18 лет.