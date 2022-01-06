В Украине разрешили бустерную COVID--вакцинацию для всех старше 18 лет: каким препаратом будут делать и что нужно знать

В Украине разрешили бустерную дозу вакцины COVID-19 для всех граждан в возрасте от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались. Она должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса Омикрон.

Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Виктор Ляшко в своем Facebook. Он объяснил, что "бустер" нужен, через 6-9 месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19. Для третьей дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.

Министр добавил, что людям, получившим первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендовано также вводить бустерную дозу вакциной Pfizer, в случае ее отсутствия можно сделать другой вакциной, согласно разрешенным в Украине схемам.

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По словам Ляшко, люди с ослабленным иммунитетом, получившие дополнительную дозу вакцины от COVID-19, тоже смогут получить бустер, оптимальный период введения от 3 до 6 месяцев после дополнительной.

Дополнительная доза – делается для людей с ослабленным иммунитетом для повышения защиты. Проводится не ранее чем через 28 дней после второй дозы. Сейчас проводится определенным категориям населения. Не продлевает действие сертификата, только заносится в Helsi.

Бустерная доза – третья доза вакцины по стандартам ВОЗ, которая проводится через полгода после второй дозы. Продолжает действие сертификатов или генерирует новый (в разработке). До сегодня проводилась врачам и работникам интернатов.

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