'Новая волна COVID-19 не обошла Украину': Шмыгаль заявил об ухудшении ситуации и призвал всех вакцинироваться

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о стремительном ухудшении ситуации с COVID-19 в Украине. По его словам, количество ежедневного прироста новых случаев заболевания свидетельствует о том, что новая волна не обошла нашу страну.

Глава правительства также призвал украинцев вакцинироваться, подчеркнув, что прививка от коронавируса существенно уменьшает риск госпитализации. Об этом он сказал в ходе заседания правительства в среду, 26 января, трансляция которого велась в YouTube.

Шмыгаль также отметил, что в Украине регионы начали возвращаться в "красную" зону карантина. При этом он отметил, что такие области демонстрируют низкий уровень вакцинации.

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"Более 20 тысяч ежедневно означают, что новая волна COVID-19, к сожалению, не обошла Украину. Мы это понимали и готовились к этому. В настоящее два региона уже перешли в красную зону – это Ивано-Франковская и Ривненская области. Эти области являются аутсайдерами по уровню вакцинации", – сказал Шмыгаль.

Также он в очередной раз акцентировал внимание на необходимости вакцинации от COVID-19. Глава Кабмина заверил, что в стране есть достаточное количество вакцин.

"Прививка от коронавируса в разы уменьшает ваши шансы попасть в больницу под кислород, а потому еще раз призываю всех вакцинироваться, чтобы защитить свое здоровье. Государство и правительство сделали все возможное для обеспечения вакцинами Украину. Поэтому сегодня ответственность уже лежит на каждом гражданине Украины", – отметил премьер.

По данным СНБО, по состоянию на 25 января наибольшее количество занятых больничных коек пациентами с COVID-19 было в Ивано-Франковской и Тернопольской областях – 53 и 47 процентов соответственно. Кроме того, 30% и более ковидных коек заняты уже в Киевской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Ривненской и Закарпатской областях.

Напомним, за сутки 25 января в Украине подтвердили 24 321 заражение коронавирусом – это рекордный показатель после вспышки в ноябре 2021-го, когда выявили 24 747 случаев. Значительно меньше людей болезнь преодолели – 5514, при этом COVID-19 унес еще 141 жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине для экстренного применения зарегистрировали препарат против COVID-19 "Молнупиравир". Его используют для лечения коронавируса в первую очередь среди групп риска.