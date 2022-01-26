В Украине всплеск COVID-19: за сутки зафиксировано свыше 24 тыс. случаев

За сутки в Украине подтвердили 24 321 заражение коронавирусом и значительно меньше человек болезнь преодолели – 5514. В то же время COVID-19 унес 141 жизнь.

В больницы накануне госпитализировали 3073 пациента. По состоянию на 26 января активными больными остаются примерно 217,5 тыс. украинцев, свидетельствуют данные Минздрава на официальном сайте.

В течение вторника в стране провели 157 918 тестирований на диагностику коронавируса, среди новых инфицированных оказалось 2809 детей и 642 медика. Вакцинацию прошли еще 81 736 граждан.

Вместе с тем в мире 25 января обнаружили более 3,3 млн заражений COVID-19, больше всего во Франции, США и Индии. На сегодня в общем 359 млн людей на планете болели или болеют коронавирусом, для 5,63 млн из них он стал смертельным, однако 284,5 млн человек выздоровели.

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За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 3 913 809 граждан, из которых 3 596 715 преодолели недуг, а 99 584 умерли от его осложнений

Накануне наибольше положительных случаев зафиксировали в Ивано-Франковской области – 1972, Киеве – 1919, а также на Львовщине – 1886, Харьковщине – 1506 и Хмельнитчине – 1471.

С начала кампании иммунизации в стране вакцинировано 15 221 308 человек. Из них первую прививку получили 15 221 306 граждан, две – 14 519 768, дополнительную дозу – 14 237, бустерную – 248 063.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Украине расширилась "красная" карантинная зона. Сейчас в ней находится Прикарпатье, а с 27 января туда перейдет Ривненщина.