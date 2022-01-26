В Украине зарегистрировали лекарство 'Молнупиравир' против COVID-19: что известно о препарате

В Украине для экстренного применения зарегистрировали препарат против COVID-19 Молнупиравир. Его используют для лечения коронавируса в первую очередь среди групп риска.

Это лекарство применяется для того, чтобы обезопасить больных COVID-19 от перехода с легкой степени тяжести заболевания к среднему и тяжелому. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

По словам первого замминистра здравоохранения Александра Комариды, переговоры по закупке 300 тысяч курсов препарата Молнупиравир начались еще в прошлом году. Сейчас ведомство уже завершило регистрацию лекарства, и в ближайшее время ожидает поставки в страну.

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Молнупиравир – это препарат прямого действия, который блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода, и предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Лекарство производится в виде таблеток, поэтому нет особых требований хранения и его удобно принимать. В мире это лекарство используется для пациентов, имеющих факторы риска: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.