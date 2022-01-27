В Израиле призвали делать четвертую прививку от COVID-19: может утроить защиту

Консультативная комиссия Министерства здравоохранения Израиля рекомендовала разрешить четвертую вакцинацию от коронавируса всем лицам моложе 60 лет. Такое решение приняли в связи с результатами последних наблюдений: 4-я доза в 3-5 раз сильнее может защитить от тяжелого течения заболевания.

Пресс-релиз был опубликован на сайте государственного органа во вторник, 25 января. Комиссию поддержала также Команда по борьбе с эпидемиями. Отмечается, что еще одна ревакцинация способна в 2 раза сильнее защитить от заражения в сравнении с третьей прививкой.

Чтобы началась массовая бустерная вакцинация, рекомендацию должен утвердить Генеральный директор Министерства здравоохранения профессор Нахман Эш. Пока что в стране четвертую прививку делают только группам высокого риска.

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Отметим, ранее исследование Медицинского центра Шиба в Тель-Авиве показало, что четвертая инъекция значительно повышает уровень антител против коронавируса, однако имеет низкую эффективность против заражения штаммом Омикрон. Проанализированы были данные 274 медицинских работников, которые прошли вакцинацию препаратами компаний Pfizer и Moderna.

Профессор Гили Регев-Йохай, директор отдела профилактики и контроля инфекций медцентра Шиба заявил, что данные предварительны и требуют изучения. "Но мы публикуем их, так как понимаем, что общественность срочно нуждается в любой возможной информации о четвертой дозе", – пояснил он.

Нахман Эш же назвал низкую эффективность четвертой дозы против Омикрона ожидаемой, однако подчеркнул, что вторая бустерная доза может спасти от тяжелых состояний.

Как пишет Daily Mail, в Израиле насчитывается около 580 000 пациентов с коронавирусом, из которых только 845 находятся в тяжелом состоянии. При этом почти половина населения на сегодня получила третью дозу, а более 600 000 – четвертую. Всего за период пандемии Израиль сообщил о 8 487 смертельных случаях, связанных с заболеванием.

Напомним, Израиль был первой страной в мире, где начали проводить ревакцинацию населения, и где вакцины от коронавируса стали вводить детям. С тех пор многочисленные исследования показали, что три укола хорошо противостоят серьезным заболеваниям, обеспечивая примерно 88-процентную защиту от госпитализации.

Как сообщал OBOZREVATEL, компании Pfizer и BioNTech начали клиническое исследование вакцины, нацеленной на штамм коронавируса Омикрон.