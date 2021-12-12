Есть 6 хороших новостей и 6 плохих: что прямо сейчас известно о нашествии COVID-штамма Омикрон

Мир захватывает новый штамм коронавируса, который получил название Омикрон. Он выявлен уже в более чем 50 государствах мира. Но информация, поступающая из стран, пока обрывочна и нередко противоречива. Одни считают, что этот COVID-вариант более заразный, а прививка не гарантирует защиту, другие же утверждают, что эта мутация может стать началом конца пандемии.

Что из этого правда – попытался разобраться OBOZREVATEL.

1. Первым о появлении нового штамма сообщило издание Daily Mail со ссылкой на группу ученых из Великобритании. Специалисты описали B.1.1.529 как "худший вариант", который они видели с начала пандемии. Дело в том, что у него самое большое количество мутаций – в спайковом белке их 32, а всего около 50. Для сравнения: у Дельты их было "всего" 8. Это означает, что новый вариант вируса может быть потенциально более заразным.

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Эту информацию подтверждают и японские ученые. Они выяснили, что Омикрон на ранней стадии заболевания преодолевает иммунитет в четыре раза активнее, чем вариант Дельта. Вероятно, это связано с генетической последовательностью, которая характерна для вирусов, вызывающих обычную простуду.

Простыми словами: вставив в себя этот фрагмент, Омикрон получил возможность выглядеть "более человечным", что помогает ему избежать атаки иммунной системы.

2. Штамм может вызвать новую волную заболеваемости по всему миру благодаря способности легко и быстро передаваться. На сегодняшний день Омикрон зарегистрирован в 57 странах, и в ВОЗ считают, что это количество будет стремительно расти. Например, в Южной Африке число инфицированных удваивается каждые три-четыре дня.

"Математическое моделирование показывает, что Омикрон вызовет более половины всех инфекций SARS-CoV-2 в ЕС в течение следующих нескольких месяцев", – заявили в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний.

3. Омикрон может частично проходить сквозь защиту организма, которую дают вакцины или естественный иммунитет, показывают исследования Африканского научно-исследовательского института здоровья.

Специалисты взяли образцы плазмы у 12 человек, которые вакцинировались двумя дозами Pfizer, и проверили ее способность нейтрализовать новый штамм. Выяснилось, что против мутации препарат дал в 40 раз меньше антител, чем против первоначального штамма. В то же время полностью обойти сформированную защиту он не смог.

4. Ученые из Великобритании выявили "невидимую" версию Омикрона – так ее назвали из-за невозможности обнаружить при помощи ПЦР-тестов. В то же время вирус можно идентифицировать с помощью геномного тестирования.

5. В ЮАР, где сейчас активно распространяется Омикрон, растет количество госпитализированных детей с COVID-19. Из 1511 инфицированных пациентов в больницах провинции Гаутенг 113 были моложе девяти лет. Это значительно больше, чем во время предыдущих вспышек инфекции.

Кроме того, британский врач Дэвид Ллойдт заявил, что Омикрон может вызывать у детей необычную сыпь. Такой симптом выявили у 15% с новым штаммом.

6. Британские исследования показали, что Омикрон может быть более заразным из-за распространения по воздуху. Достоверность этих тестов низкая, однако в Гонконге произошел показательный случай: в отеле, где туристы находились на самоизоляции, вакцинированный мужчина из Канады заразился новым штаммом от путешественника из Южной Африки через коридор.

По данным исследователей, эти два постояльца не контактировали друг с другом и были вакцинированы двумя дозами препарата Pfizer. Тесты на коронавирус обоих мужчин показали отрицательный результат.

А через два дня после прибытия в Китай путешественник из ЮАР бессимптомно заразился коронавирусом, уже через сутки его госпитализировали. Канадец жил с этим мужчиной на одном этаже, в номере напротив, через три дня у него появились легкие симптомы COVID-19, его тоже госпитализировали.

Расследование показало, что мужчины не выходили из своих номеров, это подтвердили и записи с камер видеонаблюдения. Также они не пользовались одними и теми же вещами и к ним не заходили другие люди. Туристы открывали двери только для того, чтобы забрать еду, оставленную сотрудниками отеля на пороге, и сдать ПЦР-тест, который проводится раз в три дня.

1. Несмотря на скорость распространения, большинство зараженных Омикроном переносят болезнь в легкой форме, заявили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США. У пациентов наблюдаются кашель, головная боль, заложенность носа и усталость – то есть симптомы, характерные для обычного гриппа.

У инфицированных также может быть высокая температура и ломота в теле. А вот потеря вкуса или обоняния ни у кого теперь не наблюдается. Хотя у пожилых людей, страдающих, скажем, диабетом или сердечными заболеваниями, есть вероятность осложнений.

2. Компании Pfizer и BioNTech объявили, что три дозы их вакцины нейтрализуют новый вариант COVID-19. В отчете отмечается, что иммунная сыворотка, взятая у вакцинированных спустя месяц после введения бустерной дозы, нейтрализовала Омикрон в степени, сравнимой с теми, которые наблюдаются при нейтрализации двумя дозами препарата других вариантов коронавируса, более ранних, чем Омикрон.

3. Пока оценить уровень опасности нового штамма сложно. Но ученые не считают его "катастрофой". "Заявления некоторых моих коллег, утверждающих: "это ужасно", я считаю преувеличением", – отметил BBC микробиолог Калум Сэмпл. Он утверждает, что в любом случае вакцины оградят людей от тяжелого течения болезни, хотя не гарантируют, что человек не заболеет вообще.

"Не следует бояться нового штамма Омикрон. Нет причин для паники. Мы знаем о большом количестве мутаций. Мы знаем, что вакцина меньше действует на этот штамм, но защищает от тяжелого течения болезни", – подчеркнул руководитель компании BioNTech Угур Шахин.

4. Всемирная организация здравоохранения не зафиксировала ни одной смерти от нового штамма. Как отмечают в агентстве Reuters, по состоянию на 3 декабря в Европе зарегистрировано 79 случаев Омикрона, но не обнаружено ни одного случая серьезного заболевания.

5. Благодаря исследованиям удалось установить, что возраст заболевших – в сравнении с другими вариантами коронавируса – снизился. Более 80 процентов тех, кто заразился Омикроном, младше 50 лет. Но такие пациенты меньше времени находятся в больнице. Если в случае других вариантов коронавируса – это 8,5 дней в среднем, то в случае с Омикроном – примерно 2,8 дня.

"Предварительные данные предполагают, что увеличение количества госпитализаций не являются следствием какой-либо особой серьезности самого варианта Омикрона", – сказал министр здравоохранения ЮАР Джо Фахла.

6. Стремительное распространение может означать, что в будущем Омикрон вытеснит доминировавшую до этого Дельты – то есть более заразный вариант вытеснит более опасный. Это звучит обнадеживающе, но никто не может точно сказать, что это ослабит пандемию.

Кроме того, часто вирусы теряют свою силу путем множества мутаций. В процессе репродукции они производят слишком много ошибочных копий, которые делают вирус слабым и он фактически уничтожает сам себя.

Следует уточнить, что все это – только предварительные выводы. Поэтому лучшим способом защититься остаются вакцинация и соблюдение правил гигиены. К тому же, все эксперты уверены, что прививки предотвратят тяжелое течение ковида – каким бы вариантом ни был инфицирован человек.