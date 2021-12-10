В ЮАР обнародовали новые данные о штамме Омикрон: насколько опасен

Южноафриканские ученые не видят никаких признаков того, что вариант коронавируса Омикрон вызывает более тяжелое заболевание. Данные больниц ЮАР показывают, что количество госпитализаций с COVID-19 в настоящее время резко увеличивается, но смертность не увеличивается.

Также ученые в ходе наблюдений выяснили, что на данный момент в ЮАР средняя продолжительность пребывания в больнице пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса также остается на прежнем уровне. Об этом сообщает Reuters.

В то же время министр здравоохранения Южно-Африканской Республики Джо Фахла подчеркнул, что необходимо больше времени, чтобы прийти к окончательному выводу касательно опасности штамма Омикрон.

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"Предварительные данные действительно предполагают, что увеличение количества госпитализаций не являются следствием какой-либо особой серьезности самого варианта Омикрона", - сказал министр.

Согласно данным портала Worldometer, по состоянию на 10 декабря в Южно-Африканской Республики зафиксировали более 3 миллионов случаев COVID-19. Побороли недуг 2,8 миллиона южноафриканцев. Однако болезнь привела к более чем 90 тысячам летальных исходов.

Напомним, врач-анестезиолог Сергей Дубров рассказал, что наиболее эффективным методом предотвращения тяжелого течения и летальности при заражении коронавирусом является вакцинация. Однако пока нет данных, насколько прививки от COVID-19 будут эффективны против нового более мутировавшего штамма Омикрон.

В то же время предварительные результаты исследований показали, что третья доза вакцины от коронавируса фармакологических компаний Pfizer и BioNTech может нейтрализовать новый штамм Омикрон. Двух доз препарата может быть недостаточно.

По данным Всемирной организации здравоохранения, новый вариант коронавируса B.1.1.529 был впервые обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации белка шипа, многие из которых указывают на вероятную стойкость к вакцинам. В общей сложности у нового штамма около 50 мутаций, в том числе 10 в той части вируса, которая первой вступает в контакт с клетками.