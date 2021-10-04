Минздрав провалил вакцинацию от COVID-19 в Украине: что обещал Ляшко и почему люди умирают в больницах

С конца сентября в Украине резко увеличилась заболеваемость коронавирусом, ежедневно в больницы попадают по 2-3 тысячи человек. В медицинских учреждениях некоторых регионов страны даже заканчиваются места для тяжелых пациентов. И это уже в самом начале новой волны эпидемии!

Могла ли Украина избежать такого сценария? Да. Но для этого нужно было активнее проводить массовую вакцинацию населения. Но, несмотря на достаточное количество препаратов для прививок, Минздрав умудрился провалить иммунизацию.

Почему так произошло и что ждет Украину дальше – рассказывает OBOZREVATEL.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко еще перед тем, как пойти на повышение с должности главного санитарного врача, 19 мая пообещал украинцам: за его первых 100 дней главой Минздрава в стране сделают 10 млн прививок от коронавируса. То есть, за лето пройти вакцинацию должны были 5 миллионов граждан (плюс 957 тысяч тех, кто успели сделать это ранее). Такая задача вовсе не казалась невыполнимой, ведь в странах Европы и США спокойно успевали делать по миллиону уколов за рабочий день.

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Но обещание Ляшко вовремя выполнено не было. До конца августа прививки сделали 8,8 млн человек, из которых полностью вакцинированных было 3,5 млн. На пресс-конференции по случаю 100 дней пребывания на должности министр оправдался, что его обещанный план будет реализован, но с небольшой задержкой. Как аргумент – жаловался на большое количество праздников в стране, мол, выходные помешали темпам вакцинации. Уже 8 сентября его обещание таки было выполнено.

Конечно, летом иммунизация в Украине действительно ускорилась. Но сам факт, что на 10 млн прививок в Украине ушло 196 дней – пугает. А учитывая, что в 40-миллионной стране полный курс прививок прошло лишь 5,7 млн человек (менее 14%) – это просто катастрофа. Ведь даже в соседней Польше вакцинацию прошла уже половина населения, в Италии, Франции, Германии эти показатели еще выше.

По словам заместителя главы Минздрава, главного санитарного врача Игоря Кузина, в Украине 98,3% умерших от последствий коронавируса людей старше 60 лет были невакцинированными (статистика с 26 июня по 26 сентября).

Это говорит лишь об одном: государство не сумело обезопасить граждан из групп риска. А ведь их нужно было вакцинировать в первую очередь, о чем множество раз заявляли украинские медики. Увы, они не были услышаны.

"Не важно, сколько миллионов доз вы сделаете. Важно, чтобы эти дозы получили люди, которым это спасет жизнь с высокой вероятностью. Среди пожилых людей все равно привитых процентов 10, не больше. Именно эта группа должна быть иммунизирована на 100%. А они все еще невакцинированы", – предупреждал врач-иммунолог Борис Донской.

Врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин тоже говорил о провале вакцинации в нашей стране.

"Полную вакцинопрофилактику получило чуть более 5 миллионов человек, а если говорить о группах риска, то менее 15%", – отмечал он в интервью OBOZREVATEL.

Когда в начале эпидемии Минздрав озвучивал статистику заболеваемости, то доверия к таким показателям было мало. Врачи и эксперты утверждали, что данные занижены и ситуация намного хуже. Ведь тогда уровень массового тестирования был низким, а украинцы предпочитали либо лечиться от коронавируса дома и не обращаться к врачам, либо же и дальше тихо ходить на работу, чтобы зарабатывать деньги на жизнь.

Сейчас такая же история повторяется со статистикой вакцинации. Напомним, что в Украине с 23 сентября работать разрешено только тем заведениям, где вакцинировано хотя бы 80% сотрудников. А учитывая, что каждый второй украинец элементарно боится делать прививки, в стране резко появился спрос на поддельные COVID-сертификаты. Многие люди готовы платить деньги, лишь бы не вакцинироваться, но получить столь нужный документ. И даже судебные приговоры их не пугают.

А такая схема стала возможна благодаря "стараниям" некоторых медиков, которые готовы даже на нарушение закона, чтобы получить дополнительный заработок: вносили в базу данные о вакцинации граждан, а препараты просто выливали. Под прицел Минздрава недавно даже попали сразу 15 больниц, чьи сотрудники заподозрены в подобных махинациях.

Отдельно обращает на себя внимание ситуация в украинских школах, где многие учителя тоже крайне отрицательно относились к вакцинации и до последнего не хотели делать прививки. А как только появилась угроза потерять работу, то у них мгновенно на руках появились нужные справки.

Разумеется, из-за фейковых документов статистику вакцинации в Украине нельзя считать на 100% правдивой, ведь в тех рядах засело немало обманщиков, которые вредят не только себе, но и окружающим.

В конце лета исследование Фонда "Демократические инициативы" и Центра политической социологии показало, что более половины украинцев даже не собирались в ближайшее время делать прививки против COVID-19:

56,5% респондентов заявили, что не делали прививки и не хотят их делать;

25,1% признались, что планируют вакцинироваться;

18,4% были иммунизированы хотя бы одной дозой.

Социологи пришли к выводу, что украинцы, которые переболели коронавирусом и осознали опасность этой инфекции, более охотно вакцинируются чем те, кто не был заражен ранее.

Те, кто не хотел вакцинироваться, чаще всего говорили о том, что вакцины якобы недостаточно проверены. Также граждане боялись побочных эффектов и были обеспокоены тем, что государство якобы навязывает иммунизацию.

Такие мнения говорят об одном – власть провалила информационную кампанию. Да так провалила, что украинцы более склонны верить фейкам и мифам о коронавирусе, которых можно встретить сотни на просторах интернета.

За минувшие сутки (воскресенье, 3 октября) получили прививки от коронавируса еще 33 924 украинца.

С начала кампании по вакцинацию 7 190 641 гражданин получил хотя бы одну прививку, а полный курс иммунизации прошли 5 771 866 человек.

Всего с конца февраля было сделано 12 962 507 прививок.

Чтобы мотивировать граждан делать прививки, в Украине хотят предоставить привилегии для вакцинированных. Также власть настроена сделать иммунизацию обязательной для педагогов, сотрудников государственных учреждений и т. д. Поможет ли это – посмотрим.

А пока же Украина очень сильно отстает от высокоразвитых стран, особенно от членов Евросоюза, на которых так сильно равняется (пока что на словах, увы).

В отличие от вакцинации, коронавирус набрал намного больших оборотов. Наихудшая ситуация сейчас в Харьковской области, где не хватает мест в больницах и многим пациентам просто отказывают в госпитализации. А одно из медучреждений было заполнено инфицированными украинцами буквально за первые же сутки после того, как открылось.

В Одессе в реанимационных отделениях закончились места для тяжелобольных. Свободные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) там есть, однако их не могут использовать. Причиной стала нехватка не только койкомест, но и врачей-реаниматологов.

Ухудшается эпидемиологическая также в Черновицкой, Львовской, Одесской, Днепропетровской областях и в Киеве.

Украинские ученые прогнозировали новый всплеск эпидемии коронавируса в начале октября. Свои прогнозы они делали еще летом, когда было больше времени обезопасить хотя бы граждан из групп риска.

А вот в Киевской школе экономики даже прогнозируют, что Украина вскоре окажется в тройке лидеров среди стран Европы по заболеваемости COVID-19 среди европейских стран.