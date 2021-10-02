В Харькове под больных COVID-19 открыли дополнительную больницу: она заполнилась за сутки

В Харькове Областной специализированный диспансер радиационной защиты населения или, как его называют "чернобыльская" больница, вновь открылся для лечения пациентов с COVID-19. В первый же день работы, 1 октября, он заполнился тяжелыми больными, нуждающимися в кислороде.

Об этом в своем Facebook сообщила замдиректора больницы Елена Омельяненко. Она подчеркнула, что за сутки больница приняла 141 человека с коронавирусом.

"Врачи, медсестры, санитарочки к концу смены просто падают с ног. Очередь из машин скорой помощи показывали во всех новостях", – написала Омельяненко.

Она призвала украинцев не пренебрегать индивидуальными средствами защиты и не посещать общественные мероприятия, чтобы не наражать на опасность себя и окружающих.

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Как сообщил "Укринформ" со ссылкой на департамент здравоохранения Харьковской ОГА, госпитальная база под COVID-19 в регионе составляет 3516 коек, из них на утро 2 октября были заняты 1867. При этом харьковские городские больницы загружены на 88,5%, а областные, находящихся в Харькове – 58,4%.

Напомним, по состоянию на 1 октября Харьковщина стала лидером в Украине по количеству заболевших коронавирусом – 1159 пациентов.

В конце сентября харьковская мэрия попросила расширить коечный фонд для больных коронавирусом и вернуть два медицинских учреждения города в реестр больниц, предназначенных для лечения инфицированных COVID-19. В горсовете отметили, что мощности действующих "ковидных" медучреждений Харьков полностью использовал.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине фиксируется одна из самых тяжелых ситуаций с эпидемией в Украине. Не хватает мест в больницах, многим пациентам отказывают в госпитализации, а медикам приходится работать еще больше.