Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19 в Украине

В Украине за минувшие сутки, 1 октября, выявили 11 809 новых случаев коронавирусной инфекции. Лидером по количеству заболевших стала Харьковская область (1 159 пациентов).

Об этом сообщили на сайте украинского Министерства здравоохранения. Много новых случаев инфицирования также подтверждено во Львовской (1 102), Днепропетровской (965), Одесской (762) и Запорожской (692) областях.

Лидерами по суточной смертности от COVID-19 вчера стали столица (22 смерти), Одесская (18), Днепропетровская и Луганская (по 17), Запорожская (15) и Черновицкая (12) области.

Добавим, что в Киеве за сутки коронавирусом заболели 534 человека, а победить болезнь смогли 138 жителей столицы.

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Меньше всего новых случаев заражения за минувший день в Кировоградской (61), Закарпатской (135), Винницкой (222), Ивано-Франковской (242) и Волынской (286) областях. На Закарпатье при этом ни одного летального случая за сутки.

Количество заболевших в регионах за сутки:

Киев – 534 случая;

Винницкая область – 222 случая;

Волынская область – 325 случаев;

Днепропетровская область – 965 случаев;

Донецкая область – 669 случаев;

Житомирская область – 409 случаев;

Закарпатская область – 135 случаев;

Запорожская область – 692 случая;

Ивано-Франковская область – 242 случая;

Киевская область – 417 случаев;

Кировоградская область – 61 случай;

Луганская область – 372 случая;

Львовская область – 1102 случая;

Николаевская область – 347 случаев;

Одесская область – 762 случая;

Полтавская область – 292 случая;

Ривненская область – 431 случай;

Сумская область – 338 случаев;

Тернопольская область – 336 случаев;

Харьковская область – 1159 случаев;

Херсонская область – 469 случаев;

Хмельницкая область – 320 случаев;

Черкасская область – 374 случая;

Черновицкая область – 585 случаев;

Черниговская область – 290 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувший день в больницы Украины с коронавирусом попали 2 692 пациента, а жертвами болезни стали более 200 человек.