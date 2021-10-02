В Украине за сутки коронавирусом заболели почти 12 тыс. человек, больше 2 тыс. госпитализированы

В Украине за минувший день, 1 октября, коронавирусом заболели 11 809 человек. Среди новых инфицированных 1 104 ребенка и 235 медработников. Всего с начала пандемии среди украинцев подтверждено 2 447 222 случая заболевания.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. За день были госпитализированы 2 692 пациента.

От COVID-19 в стране умерли уже 56 649 человек (+203 за сутки), а победить болезнь смогли 2 261 924 (+3 469 за сутки).

За сутки в Украине протестировано:

методом ПЦР – 46 962 человека;

методом ИФА – 11 787 человек;

экспресс-тестами – 32 354 человека.

В течение пятницы, 1 октября, в Украине сделали 128 070 прививок против COVID-19. Первой дозой иммунизировали 71 667 граждан, а второй укол получили 56 403 украинцев.

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Больше всего новых случаев инфицирования за минувшие сутки подтверждено в Харьковской (1 159), Львовской (1 102), Днепропетровской (965), Одесской (762) и Запорожской (692) областях.

Количество новых случаев инфицирования за сутки:

Киев – 534 случая;

Винницкая область – 222 случая;

Волынская область – 325 случаев;

Днепропетровская область – 965 случаев;

Донецкая область – 669 случаев;

Житомирская область – 409 случаев;

Закарпатская область – 135 случаев;

Запорожская область – 692 случая;

Ивано-Франковская область – 242 случая;

Киевская область – 417 случаев;

Кировоградская область – 61 случай;

Луганская область – 372 случая;

Львовская область – 1102 случая;

Николаевская область – 347 случаев;

Одесская область – 762 случая;

Полтавская область – 292 случая;

Ривненская область – 431 случай;

Сумская область – 338 случаев;

Тернопольская область – 336 случаев;

Харьковская область – 1159 случаев;

Херсонская область – 469 случаев;

Хмельницкая область – 320 случаев;

Черкасская область – 374 случая;

Черновицкая область – 585 случаев;

Черниговская область – 290 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Ольга Сахневич заявила, что пандемия коронавируса может прекратиться, а COVID-19 станет обычной респираторной инфекцией.