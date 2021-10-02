В Украине за сутки коронавирусом заболели почти 12 тыс. человек, больше 2 тыс. госпитализированы
В Украине за минувший день, 1 октября, коронавирусом заболели 11 809 человек. Среди новых инфицированных 1 104 ребенка и 235 медработников. Всего с начала пандемии среди украинцев подтверждено 2 447 222 случая заболевания.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. За день были госпитализированы 2 692 пациента.
От COVID-19 в стране умерли уже 56 649 человек (+203 за сутки), а победить болезнь смогли 2 261 924 (+3 469 за сутки).
За сутки в Украине протестировано:
методом ПЦР – 46 962 человека;
методом ИФА – 11 787 человек;
экспресс-тестами – 32 354 человека.
В течение пятницы, 1 октября, в Украине сделали 128 070 прививок против COVID-19. Первой дозой иммунизировали 71 667 граждан, а второй укол получили 56 403 украинцев.
Больше всего новых случаев инфицирования за минувшие сутки подтверждено в Харьковской (1 159), Львовской (1 102), Днепропетровской (965), Одесской (762) и Запорожской (692) областях.
Количество новых случаев инфицирования за сутки:
Киев – 534 случая;
Винницкая область – 222 случая;
Волынская область – 325 случаев;
Днепропетровская область – 965 случаев;
Донецкая область – 669 случаев;
Житомирская область – 409 случаев;
Закарпатская область – 135 случаев;
Запорожская область – 692 случая;
Ивано-Франковская область – 242 случая;
Киевская область – 417 случаев;
Кировоградская область – 61 случай;
Луганская область – 372 случая;
Львовская область – 1102 случая;
Николаевская область – 347 случаев;
Одесская область – 762 случая;
Полтавская область – 292 случая;
Ривненская область – 431 случай;
Сумская область – 338 случаев;
Тернопольская область – 336 случаев;
Харьковская область – 1159 случаев;
Херсонская область – 469 случаев;
Хмельницкая область – 320 случаев;
Черкасская область – 374 случая;
Черновицкая область – 585 случаев;
Черниговская область – 290 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Ольга Сахневич заявила, что пандемия коронавируса может прекратиться, а COVID-19 станет обычной респираторной инфекцией.
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