Александрин: вакцинация в Украине провалена, нас ждет катастрофа из-за коронавируса. Блиц-интервью

Очередная волна коронавируса в Украине может побить рекорды предыдущих вспышек. Главная причина – низкие темпы вакцинации и агрессивный Дельта-штамм. Тем не менее, наихудшего сценария можно избежать, если на уровне государства будут предприняты определенные меры.

При определенном условии можно вакцинировать детей. Школьникам перед тем, как отправиться на учебу, было бы желательно сдавать ПЦР-тесты. Такое мнение в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL высказал врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин. Далее приводим его прямую речь.

В США говорят об окончании пандемии весной 2022 года, но на Украину это никак не распространяется, потому что охват вакцинопрофилактики в США намного выше, чем в Украине.

Видео дня

Более того, у нас наблюдается снижение темпов вакцинации. Премьер анонсировал начало пятого, последнего этапа вакцинации, в то время как за предыдущие четыре должно было быть привито 21,5 миллиона граждан. О каких этапах мы можем говорить?

Вакцинальная кампания в Украине провалена. Полную вакцинопрофилактику получило чуть более 5 миллионов человек, а если говорить о группах риска, то менее 15%.

Судя по тем темпам, которые мы видим на сегодняшний день, осенью мы будем иметь ситуацию хуже, нежели была осенью прошлого года и даже весной текущего. На сегодня Украина занимает первое место в европейском регионе по ежесуточному приросту количества госпитализированных и второе место по уровню регистрации новых случаев заболевания.

Почему? В конце августа в авторитетном научном журнале Lancet была опубликована интересная статья. Было исследовано более 47 тысяч госпитализированных с коронавирусом больных. Оказалось, что штамм Дельта дает более чем в два раза больший уровень госпитализации, нежели Альфа-штамм. Уровень попадания в реанимацию практически в полтора раза выше.

Следовательно, ситуация будет значительно хуже, чем в прошлом году или весной этого года. Поэтому в Украине следует ждать определенную катастрофу.

В странах, где охват вакцинопрофилактикой значительно выше, чем в Украине, средняя или тяжелая степень течения COVID-19, в первую очередь, связана с невакцинированным населением.

Все нужно делать вовремя. Нам нужно мобилизовать все усилия, пересмотреть коммуникационную кампанию на тему вакцинопрофилактики, чтобы люди больше этому доверяли. Нужно рассказывать обо всех за и против. Также следует пропагандировать превентивные мероприятия – в первую очередь, проветривание помещений, мотивировать людей больше времени проводить на свежем воздухе.

Необходимо внедрить методики, которые доказаны во всем мире – контроль воздушного пространства в закрытых помещениях по уровню углекислого газа, по температуре и влажности.

Если бы у нас государство взяло на себя обязательство и в социально критических объектах – садики, школы, лечебные учреждения, общественный транспорт – организовало бы этот контроль, думаю, мы бы значительно снизили уровень распространения COVID-19.

Вакцинация, проветривание, контроль воздушного пространства в закрытых помещениях – это действительно могло бы помочь.

Разрешение на вакцинацию детей дают только на основании научных исследований. Американская организация U.S. Food and Drug Administration (FDA) уже рекомендует вакцинирование детей с 12 лет. Pfizer – первая вакцина в мире, которая официально одобрена и разрешена для полномасштабного использования той же FDA.

Как эпидемиолог, я за вакцинацию, в том числе детского населения, но только в том случае, если вакцина будет одобрена соответствующими органами на основании проведенных исследований по эффективности и безопасности по отношению к детскому населению.

Если государство может профинансировать тестирование детей на коронавирус перед тем, как они пойдут в школу, почему бы нет? Мы должны понимать, что на сегодняшний день детское население является главной движущей силой распространения COVID-19 в Украине и в мире.