Протесты против карантина в Европе и рекордная заболеваемость в Мексике. Хроника коронавируса на 9 января

В мире за сутки прибавилось 2 234 231 зараженный коронавирусом, лидерами по приросту больных стали США (+468 081), Франция (+303 669) и Италия (+197 552). Умерло при этом 5190 пациентов, больше всего в России (796), США (669) и Индии (327).

Всего же с начала пандемии было выявлено уже 306 млн случаев COVID-19, победили болезнь 258,9 млн человек, а скончались от нее 5,5 млн пациентов.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 699 663 случая заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 97 164 пациента умерло, а 3 508 451 человек выздоровели.

На Кипре обнаружили новый штамм COVID-19, который получил название Дельтакрон . Он является мутацией вариантов Дельта и Омикрон.

Штамм Омикрон, возникший в ЮАР, быстро распространился по Европе. Эксперты проанализировали данный вариант коронавируса и рассказали, какие уроки необходимо учесть для борьбы с ним.

Главное за 9 января:

В Румынии ввели штрафы в 500 евро за ношение тканевых масок в общественных местах. Это связано с распространением более заразного варианта Омикрон. Теперь разрешены только хирургические маски и FFP2.

В Мексике за сутки рекордное количество заболевших с начала пандемии – 30 671. С 5 января каждый день было более 20 тыс. инфицированных, это связывают со штаммом Омикрон.

В Германии больше 30 тысяч человек протестовали против карантинных ограничений, при этом прошли и контрдемонстрации сторонников таких мер. В столице Австрии Вене люди тоже выходили на улицы из-за обязательной вакцинации и ограничений.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближающейся мощной волны штамма Омикрон, который сейчас свирепствует в странах Европы, стоит серьезно подумать о здоровье своем и своих семей – привиться от коронавируса, а прошедшим полный курс – получить бустерную дозу против COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что привитые против коронавируса легче переносят новый штамм: вакцинация действительно работает! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!