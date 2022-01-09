Израиль открыл границу для привитых любой вакциной: какие условия

Правительство Израиля приняло решение открыть границы страны для иностранных граждан, привитых любой вакциной от коронавируса, одобренной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Правило вступило в силу с 9 января.

Об этом сказано на сайте Министерства здравоохранения страны. Как отмечается, главным правилом остается обязательные 14 дней после второй прививки против COVID-19 до прибытия в Израиль.

Отметим, что в список препаратов для экстренного использования организация внесла вакцины от Modernа, Pfizer, Janssen (Johnson&Johnson), AstraZeneca, китайские Sinopharm и Sinovac, индийские Covaxin и Covishield, а также Covovax и Novavax.

Видео дня

Теперь при въезда в Израиль нужно:

при регистрации предъявить справку о вакцинации против COVID-19 (или выздоровлении) сроком менее шести месяцев;

предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного максимум за 72 часа до вылета;

подать онлайн-форму заявления о въезде в течение последних 48 часов до вылета, включая свидетельство о здоровье;

пройти ПЦР-тест сразу по прибытии и отправиться на 24-часовой карантин до получения отрицательного результата.

Напомним: не так давно правительство Израиля одобрило введение гражданам четвертой дозы в рамках вакцинации от COVID-19. Первоначально прививки препаратом компании Pfizer/Biontech будут вводиться людям с ослабленной иммунной системой.

Согласно исследованиям, вероятность заражения Омикроном лиц, получивших бустерную прививку, на 56% ниже по сравнению с иммунизированными, которые не прошли ревакцинацию.

В Министерстве здравоохранения Израиля заявляли, что в стране ожидают рекордные показатели заболеваемости COVID-19 на фоне распространения нового штамма Омикрон.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближающейся мощной волны штамма Омикрон, который сейчас свирепствует в странах Европы, стоит серьезно подумать о здоровье своем и своих семей – привиться от коронавируса, а прошедшим полный курс – получить бустерную дозу против COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что привитые против коронавируса легче переносят новый штамм: вакцинация действительно работает! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!