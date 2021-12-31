Израиль официально одобрил COVID-вакцинацию четвертой дозой: появились подробности

Правительство Израиля приняло решение одобрить четвертую дозу вакцины от COVID-19. Первоначально прививки препаратом от Pfizer/Biontech будут вводиться людям с ослабленной иммунной системой.

Генеральный директор Министерства здравоохранения Нахман Эш заявил, что таким образом Израиль готовится к борьбе со стремительно распространяющимся по всему миру штаммом Омикрон. Об этом сообщает The Associated Press.

Решение о введении общей вакцинации четвертной дозой в стране примут после того, как изучат данные привитых людей с ослабленным иммунитетом. На этой неделе Израиль уже начал испытания четвертой дозы в медицинском центре Шиба, где ее получили около 150 медицинских работников.

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Согласно последним данным Министерства здравоохранения, около двух третей населения Израиля, насчитывающего почти 9,5 миллионов человек, получили по крайней мере одну дозу вакцины, а около 4,2 миллиона израильтян получили все три дозы.

"Израиль возглавит введение четвертой дозы израильскому народу", – сказал премьер-министр Нафтали Беннетт. "Стратегия Израиля по преодолению омикрона ясна: чем сильнее волна, тем больше защиты нам потребуется, чтобы ее преодолеть".

Согласно данным портала Worldometers, за все время пандемии в Израиле коронавирусом заболели 1 миллион 380 тысяч человек. Из них побороли недуг 1 миллион 349 тысяч израильтян. При этом 8243 человека умерли от осложнений.

Как сообщал OBOZREVATEL, вероятность заражения вариантом коронавируса Омикрон людей, получивших бустерную прививку, на 56% ниже, чем у вакцинированных, которые не прошли ревакцинацию. Но и в случае инфицирования этим штаммом первые с меньшей вероятностью передают вирус другим, например, внутри одной семьи.

Напомним, в связи со стремительным распространением Омикрона некоторые страны начали вводить жесткие карантинные ограничения. Так, власти Италии изменили карантинные ограничения. Они, в частности, будут касаться невакцинированных граждан, которые контактировали с зараженными коронавирусом.

Кроме того, в одном из самых больших городов не только США, но и мира - в Нью-Йорке ужесточают ограничения из-за вспышки штамма коронавируса Омикрон. Карантинные меры касаются даже детей. Теперь даже самые маленькие – от 5 лет и старше – могут находится в общественных местах только после вакцинации. Этот шаг застал врасплох многих туристов, прибывших в Нью-Йорк с детьми.