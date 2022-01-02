В Израиле оценили риски от штамма Омикрон и рассказали, стоит ли надеяться на коллективный иммунитет

В Министерстве здравоохранения Израиля считают, что в ближайшие три недели заболеваемость COVID-19 в стране дойдет до рекордных показателей из-за распространения нового штамма Омикрон. По словам главы ведомства Нахмана Аша, результатом новой волны может стать появление коллективного иммунитета.

Об этом сообщает Reuters. В то же время чиновник подчеркнул, что власти, конечно же, хотели бы, чтобы этой цели страна достигла благодаря массовой вакцинации.

"Ценой будет очень большое количество заражений. Это возможно, но мы хотим достичь коллективного иммунитета не за счет большого числа заболеваний, а за счет вакцинации", – сказал Аш.

Однако глава рабочей группы израильского Минздрава по COVID-19 Салман Зарка выразил сомнение в словах министра. "Мы должны быть очень осторожны с этим. Особенно, учитывая наш предыдущий опыт за последние два года, когда мы видели, как люди, которые вылечились, заражались повторно", – подчеркнул он.

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Это своего рода защита от заболевания, которая возникает благодаря развитию иммунитета у большей части населения. Достичь ее можно двумя способами:

с помощью вакцинации;

при условии формирования антител после перенесенной болезни.

После этого у человека вырабатываются антитела, которые не дают заболеть снова. Однако прививка позволяет не только быстрее получить коллективный иммунитет, но и снизить уровень смертности граждан.

Эксперты по-разному оценивают минимальный порог коллективного иммунитета в случае с коронавирусом. По данным ВОЗ, чтобы разорвать цепочку передачи вируса, нужно вакцинировать примерно 70-80% населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле начали эксперимент по применению четвертой бустерной дозы вакцины от COVID-19. В частности, 27 декабря ее получили около 150 добровольцев – сотрудников больницы Шиба в Тель-Авиве.