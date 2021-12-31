В Украине будет еще хуже: почему Европу накрыла рекордная COVID-заболеваемость и на что повлияла вакцинация

Новый штамм коронавируса Омикрон продолжает захватывать все больше стран. И нет сомнений, что новогодние праздники Европа будет отмечать на фоне очередной волны COVID-19. Во многих государствах уже фиксируют рекордные показатели инфицирования за все время пандемии.

Какая сейчас ситуация с заболеваемостью в мире, помогает ли вакцинация сдержать распространение вируса и что ждет Украину в 2022 году – разбирался OBOZREVATEL.

В минувший понедельник, 27 декабря, в мире было выявлено более 1,44 млн новых случаев инфицирования коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, это новый мировой рекорд. Кроме того, как сообщает Bloomberg, усредненный показатель заболеваемости за семь последних дней в понедельник тоже достиг наивысшего за все время пандемии уровня – около 841 тысячи, что на 49% выше, чем месяц назад, когда штамм Омикрон был впервые обнаружен на юге Африки.

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В Великобритании новый штамм всего за месяц вытеснил доминирующую до этого Дельту – теперь чуть ли не каждый день власти заявляют об очередном рекорде. Последний произошел в минувший вторник – у более чем 129 тысяч человек зарегистрировали COVID-19. Предыдущий подобный показатель был зафиксирован 24 декабря – более 122 тысяч случаев за сутки.

Страны Европы также отчитываются об ухудшении эпидситуации. Так, в Германии 27 декабря было выявлено более 21 тысячи новых заражений. Глава немецкого Минздрава Карл Лаутербах заявил, что фактическая заболеваемость в настоящее время в два или три раза выше данных, приведенных в статистике. "Мы также наблюдаем значительный рост случаев Омикрона, что вызывает у нас беспокойство", – отметил он.

В Португалии Омикрон также стал доминирующим среди остальных, именно его фиксируют у 61,5% новых пациентов. За 28 декабря в стране выявили 17 172 заболевших – это рекордный показатель для десятимиллионной страны. В последний раз такие высокие цифры фиксировали в январе этого года.

В Ирландии 28 декабря зафиксировали 9 тысяч COVID-случаев. А тремя днями ранее этот показатель достиг рекордной отметки в 13,7 тысяч заболевших. Предположительно, среди пациентов у 83% – Омикрон.

Рекордными темпами растет статистика и во Франции. Глава Минздрава Оливье Веран недавно спрогнозировал, что к концу рождественско-новогодних праздников уровень заболеваемости может достичь 100 тысяч случаев в сутки. Однако реальность превзошла эти ожидания, причем досрочно. 28 декабря в стране зафиксировали 179 808 новых зараженных коронавирусом. Это самый большой показатель за все время пандемии.

Вот как выглядят ежедневные данные по заражениям в Европе и Британии (данные за 28 декабря):

Италия – 78 300 (рекорд);

Испания – 99 671;

Португалия – 17 172 (рекорд);

Греция – 21 732 (рекорд);

Франция – 179 808 (рекорд);

Англия – 128 883.

А вот как выглядели эти показатели двумя месяцами ранее:

Италия – 4 800;

Испания – 2 212;

Португалия – 888;

Греция – 2 900;

Франция – 6 400;

Англия – 33 000.

На фоне рекордной заболеваемости европейским странам ничего не остается, как ввести новые карантинные ограничения. Так, во Франции с 3 января все, кому позволяет работа, должны уйти на удаленку. Общественные мероприятия в помещениях будут ограничены двумя тысячами человек. Новые правила также включают ограничения на проведение публичных собраний на открытом воздухе (до пяти тысяч человек) и запрет на еду и питье в транспорте дальнего следования.

Власти также закрыли все ночные клубы, а в кафе и барах будут обслуживать только столики. Работающие из дома сотрудники должны будут делать это не реже трех дней в неделю. Ношение масок станет обязательным в центрах городов.

В начале следующего года правительство внесет на рассмотрение парламента законопроект, согласно которому COVID-пропуск смогут получить только вакцинированные граждане. Сейчас же документ выдают не только после прививки, но и при наличии отрицательного теста или справки о перенесенной болезни.

Минздрав также сокращает промежуток времени между ревакцинациями с четырех до трех месяцев после последней прививки. Кроме того, с 15 января совершеннолетние граждане, которые прошли первый курс вакцинации более пяти месяцев назад, должны сделать дополнительную прививку. В противном случае их сертификат не будет считаться действительным.

В Германии ограничены общественные мероприятия, а тренажерные залы, бассейны, ночные клубы и кинотеатры в нескольких землях будут закрыты. В Баден-Вюртемберге ввели комендантский час для заведений питания – с 22:30 до 05:00. В новогоднюю ночь он начнется после полуночи.

В Мекленбург-Передней Померании до 11 января закрыли общественные учреждения – музеи, кинотеатры и театры, спортзалы, бассейны и другие места отдыха. А в Бранденбурге семьям, где есть те, кто не вакцинировался от коронавируса, запрещено приглашать в гости более двух человек из других семей. Получившим прививку будет позволено встречаться группами не более десяти человек.

В Греции с 30 декабря вводится обязательный масочный режим (использование масок с высокой степенью защиты) в супермаркетах и общественном транспорте. Людям предписано оставаться дома, а госслужащих, кто это может делать, обязали работать из дома. Все развлекательные заведения должны закрываться в полночь. Только в Новый год разрешено работать до 02:00.

Во вторник, 28 декабря, вступили в силу ограничения на часы работы для заведений общественного питания и в Финляндии. Бары закрываются в 18:00, а в ресторанах разрешено подавать еду до 20:00 – и только, если клиенты могут предъявить COVID-паспорта.

В Нидерландах с 19 декабря начался общенациональный локдаун, который продлится минимум до середины января. Перед Рождеством закрылись все магазины, кроме продуктовых, а также бары, рестораны, школы, парикмахерские, тренажерные залы и другие общественные заведения.

Италия из-за роста заболеваемости сокращает действие COVID-сертификата с 9 до 6 месяцев. Теперь для посещения большинства общественных мест необходимо иметь Super Green Pass – суперпропуск, подтверждающий полный курс вакцинации или недавнее выздоровление. ПЦР- или экспресс-тесты с 1 февраля использовать нельзя.

Усиленный "суперпропуск" понадобится для посещения театров, ресторанов, музеев, выставок и прочих культурных мероприятий. Для поездки в общественном транспорте необходимо будет предоставить хотя бы негативный тест на COVID-19.

Прививки по-прежнему остаются единственным способом остановить пандемию. Но дело в том, что резкий рост заболеваемости в Европе подтверждает две теории ученых:

Омикрон действительно может проходить сквозь защиту организма, которую дают вакцины или естественный иммунитет. Новый штамм обладает преимуществами перед другими мутациями в вопросе скорости распространения – число новых случаев растет намного быстрее, чем при Дельте.

Однако утверждать, что вакцинация больше не имеет смысла, нельзя. В странах с высоким уровнем иммунизации, несмотря на ухудшение статистики, смертность от COVID-19 остается на прежнем уровне. Этот факт говорит о том, что прививки хоть и не позволяют в 100% случаев избежать заражения, но гарантированно защищают от смерти.

Вот как выглядят ежедневные данные по смертности в Европе и Британии сейчас (данные за 28 декабря):

Италия – 202 (74% вакцинированных);

Испания – 114 (80% вакцинированных);

Португалия – 19 (89% вакцинированных);

Греция – 61 (67% вакцинированных);

Франция – 291 (75% вакцинированных);

Англия – 18 (70% вакцинированных).

А вот как выглядели эти показатели двумя месяцами ранее:

Италия – 50;

Испания – 51;

Португалия – 5;

Греция – 31;

Франция – 33;

Англия – 207.

В Украине ситуация совершенно противоположная. Несмотря на отсутствие роста заболеваемости, сегодня количество смертей от COVID-19 сопоставимо, а порой и превышает европейские показатели. Вот статистика за последнюю неделю:

22 декабря – 6363 заболели / 301 скончался;

23 декабря – 7312 заболели / 275 скончались;

24 декабря – 6647 заболели / 248 скончались;

25 декабря – 5276 заболели / 268 скончались;

26 декабря – 1864 заболели / 133 скончались;

27 декабря – ​​2248 заболели / 134 скончались;

28 декабря – ​​5454 заболели / 307 скончались.

Что это значит? Как показывает практика, Украина повторяет эпидситуацию Европы с задержкой на месяц-два. Поэтому, по идее, уровень заболеваемости, который сейчас фиксируется в западных странах, придет к нам не позже февраля. Однако данные ВОЗ о скорости распространения Омикрона говорят о том, что это может случиться значительно раньше. Показателен и пример Великобритании – там новый штамм стал доминирующим всего за месяц.

На конец года в Украине уровень полной вакцинации один из самых низких в Европе – 32,5% (это официальные данные, количество выданных поддельных сертификатов никому неизвестно). В результате отсутствие достаточного числа привитых – в отличие от Европы и Британии – приведет не только к критическому росту заболеваемости, но и рекордному числу смертей от COVID-19.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что новая волна придет в страну в феврале. В правительстве очередную вспышку заболеваемости также прогнозируют на конец зимы, поэтому ужесточение карантина на праздники не планируют.

Однако аналитики Украинского центра здравоохранения считают, что рост новых случаев начнется уже после новогодних праздников. Согласно подсчетам, в весеннюю волну 2022 года может заболеть дополнительно 1,3 млн украинцев, умереть – 40 тысяч. Всего в течение года COVID-19 переболеют 3-3,3 млн человек. При этом пережить новые вспышки не смогут от 65 до 110 тысяч человек.

"Уровень вакцинации и перенесенных инфекций будет недостаточным для того, чтобы повлиять на течение волны. Поэтому следует ожидать осеннего количества больных, уровня госпитализаций и летальных случаев", – отметили в организации.

"Согласно оценкам темпов распространения штамма Омикрон и по данным о его распространенности в странах Европы, Украина может почувствовать его влияние на эпидемическую динамику уже в начале января 2022 года", – указывает в своем прогнозе НАН.

Врач-эпидемиолог, глава ОО "Инфекционный контроль" Андрей Александрин отмечает, что низкое количество госпитализаций и смертей в Европе и Великобритании держится за счет высокого процента вакцинированных. Особенно это касается групп риска.

В то же время эксперт констатирует, что в Украине рост заболеваемости начнется значительно раньше, чем прогнозирует Минздрав. Это можно будет увидеть уже в январе. При этом вакцинация, считает врач, никак не сможет повлиять на снижение госпитализаций, так как процент привитых представителей групп риска остается критически низким.

"По поводу цифр говорить сложно, потому что в Украине до сих пор отсутствует нормальная, прозрачная система эпиднадзора. Но нас ждет ситуация, которую мы сейчас видим в мире – Европе, Британии, США. Там количество смертей будет минимизировано за счет высокого числа вакцинированных, у нас такого не будет. Более того, в Украине затянули с бустерной дозой. Нужно было уже к январю подготовить медицинских работников. В результате у нас начнут болеть и медики в том числе", – подытожил он.

Очевидно, что новой волны коронавируса Украине не избежать, пока что остается единственный вопрос – когда именно она придет. Минимизировать риски, как и раньше, можно лишь благодаря массовой вакцинации и соблюдению карантинных ограничений.