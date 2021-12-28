Вакцинированная на 70% Германия усилила карантин, пока в Украине решили с размахом отгулять Новый год

В Германии из-за увеличения суточного прироста больных коронавирусом и угрозы нового штамма Омикрон с 27 декабря ужесточили карантинные ограничения. Несмотря на то, что в стране уже вакцинировалось 70% населения, карантин усилили сразу в нескольких федеральных землях.

В частности, с 27 декабря новые правила начали действовать в Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии, Бранденбурге и Мекленбурге-Передней Померании. А уже с 28 декабря к ним присоединятся и другие земли, сообщает Deutsche Welle.

Так, в Баден-Вюртемберге ввели комендантский час для заведений питания – с 22:30 до 05:00. В новогоднюю ночь он начнется после полуночи. В Мекленбург-Передней Померании по меньшей мере до 11 января закрыли общественные учреждения – музеи, кинотеатры и театры, спортзалы, бассейны и другие места отдыха.

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В Бранденбурге семьям, среди членов которых есть те, кто не вакцинировался от коронавируса, запрещено приглашать в гости более двух человек из других семей. А получившим прививку будет позволено встречаться группами не более десяти человек.

Отметим, что уровень заражения коронавирусом в Германии продолжает оставаться высоким. За воскресенье, 26 декабря, зафиксировали 10 172 новых случая COVID-19, при этом умерли 69 пациентов. В конце ноября в стране обновили рекорд по суточному приросту новых инфицированных – 76 414 случаев.

Всего в стране по состоянию на 27 декабря зафиксировано 7 млн случаев коронавируса, от заболевания уже умерли 110 433 человек.

В то же время в Германии высокий уровень вакцинации от коронавируса – две прививки получили 70% граждан.

Отметим, что в Украине перед Новым Годом и Рождеством, несмотря на низкий уровень вакцинации и вероятность массовых собраний граждан, карантин не будут усиливать. Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев отмечать Новый год и Рождество в небольших компаниях. В то же время в "красной" зоне осталось всего две области – Запорожская и Волынская. Как отметили в Минздраве, вскоре и этим регионам будет позволено смягчить ограничения.

По состоянию на 27 декабря в Украине выявлено уже 3 646 988 случаев коронавируса. За минувшие сутки прибавилось 1864 зараженных. С начала вакцинальной кампании две дозы вакцины получали всего 30% граждан. Согласно официальной статистике, вакцинировались более 13 млн человек. За прошедшие сутки было сделано 29 476 прививок.

Что сейчас происходит с коронавирусом в Европе и как на угрозу новой волны COVID-19 реагирует украинская власть, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австралии впервые с начала пандемии коронавирусной болезни COVID-19 за сутки зафиксировали более 10 тысяч человек. Кроме того, страна сообщила о первом случае смерти от нового штамма коронавируса Омикрон.