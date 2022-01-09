В Украине менее 3 тыс. новых больных COVID-19 за сутки, умерли – 75 человек

В Украине за минувший день, 8 января, обнаружили 2810 новых случаев заражения коронавирусом. Среди инфицированных 163 – это дети, а 33 – медработники. Умерло за сутки 75 пациентов.

При этом выздоровело в субботу 2818 человек, а госпитализировали с COVID-19 или подозрениями на него 840 украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Отметим, что за день в стране на коронавирус протестировали всего 27 075 человек. Вероятно, такое небольшое количество тестов и заболевших может быть объяснимо выходными.

Всего же с начала пандемии в Украине уже 3 702 473 человека заболели COVID-19, из них 3 511 269 смогли победить болезнь, а 97 239 скончались.

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Вакцинация от коронавируса

За минувший день в Украине сделали 26 950 прививок, первую дозу получили 7018 человек, вторую – 17 425, дополнительную – 314 украинцев, а бустерной дозой привили 2193 человек.

Всего же с начала вакцинальной кампании в Украине иммунизированы двумя дозами 13 968 123 человека, первый укол получили 14 807 334. Дополнительной дозой уже вакцинировали 6101 человека, а бустерной – 18 409.

Ситуация в Европе

В европейских странах продолжают фиксировать рекордные показатели заболеваемости коронавирусом. В частности, это уже случилось в Хорватии, а в Великобритании количество смертей от COVID-19 превысило 150 тыс. человек.

Отмечается, что динамика выявления новых случаев заражения растет даже в тех странах, где уровень вакцинации населения довольно высок.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 437;

Винницкая область – 205;

Волынская область – 45;

Днепропетровская область – 73;

Донецкая область – 85;

Житомирская область – 79;

Закарпатская область – 45;

Запорожская область – 16;

Ивано-Франковская область – 150;

Киевская область – 193;

Кировоградская область – 62;

Луганская область – 13;

Львовская область – 257;

Николаевская область – 62;

Одесская область – 131;

Полтавская область – 126;

Ривненская область – 55;

Сумская область – 117;

Тернопольская область – 131;

Харьковская область – 128;

Херсонская область – 29;

Хмельницкая область – 75;

Черкасская область – 78;

Черновицкая область – 114;

Черниговская область – 104

Как сообщал OBOZREVATEL, на Кипре обнаружили новый штамм COVID-19, который получил название Дельтакрон. Он является мутацией вариантов Дельта и Омикрон.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближающейся мощной волны штамма Омикрон, который сейчас свирепствует в странах Европы, стоит серьезно подумать о здоровье своем и своих семей – привиться от коронавируса, а прошедшим полный курс – получить бустерную дозу против COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что привитые против коронавируса легче переносят новый штамм: вакцинация действительно работает! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!