В Украине менее 3 тыс. новых больных COVID-19 за сутки, умерли – 75 человек
В Украине за минувший день, 8 января, обнаружили 2810 новых случаев заражения коронавирусом. Среди инфицированных 163 – это дети, а 33 – медработники. Умерло за сутки 75 пациентов.
При этом выздоровело в субботу 2818 человек, а госпитализировали с COVID-19 или подозрениями на него 840 украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Отметим, что за день в стране на коронавирус протестировали всего 27 075 человек. Вероятно, такое небольшое количество тестов и заболевших может быть объяснимо выходными.
Всего же с начала пандемии в Украине уже 3 702 473 человека заболели COVID-19, из них 3 511 269 смогли победить болезнь, а 97 239 скончались.
Вакцинация от коронавируса
За минувший день в Украине сделали 26 950 прививок, первую дозу получили 7018 человек, вторую – 17 425, дополнительную – 314 украинцев, а бустерной дозой привили 2193 человек.
Всего же с начала вакцинальной кампании в Украине иммунизированы двумя дозами 13 968 123 человека, первый укол получили 14 807 334. Дополнительной дозой уже вакцинировали 6101 человека, а бустерной – 18 409.
Ситуация в Европе
В европейских странах продолжают фиксировать рекордные показатели заболеваемости коронавирусом. В частности, это уже случилось в Хорватии, а в Великобритании количество смертей от COVID-19 превысило 150 тыс. человек.
Отмечается, что динамика выявления новых случаев заражения растет даже в тех странах, где уровень вакцинации населения довольно высок.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 437;
Винницкая область – 205;
Волынская область – 45;
Днепропетровская область – 73;
Донецкая область – 85;
Житомирская область – 79;
Закарпатская область – 45;
Запорожская область – 16;
Ивано-Франковская область – 150;
Киевская область – 193;
Кировоградская область – 62;
Луганская область – 13;
Львовская область – 257;
Николаевская область – 62;
Одесская область – 131;
Полтавская область – 126;
Ривненская область – 55;
Сумская область – 117;
Тернопольская область – 131;
Харьковская область – 128;
Херсонская область – 29;
Хмельницкая область – 75;
Черкасская область – 78;
Черновицкая область – 114;
Черниговская область – 104
Как сообщал OBOZREVATEL, на Кипре обнаружили новый штамм COVID-19, который получил название Дельтакрон. Он является мутацией вариантов Дельта и Омикрон.
Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближающейся мощной волны штамма Омикрон, который сейчас свирепствует в странах Европы, стоит серьезно подумать о здоровье своем и своих семей – привиться от коронавируса, а прошедшим полный курс – получить бустерную дозу против COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что привитые против коронавируса легче переносят новый штамм: вакцинация действительно работает! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!
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