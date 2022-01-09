Голубовская указала на особенность 'омикроновой' волны: будет резкий прирост больных

Волна штамма коронавируса Омикрон в Украине будет особенной из-за того, что сейчас на территории страны есть одновременно и этот вариант, и Дельта. Это приведет к тому, что привычного спада заболеваемости между волнами не будет, она наоборот сразу резко возрастет.

Разница заключается в том, что раньше все новые штаммы вытесняли предыдущие и количество заражений становилось буквально единичным. Об этом на своей странице в Facebook написала ведущая инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.

"В настоящее время идет накопление вируса в популяции, большинство из членов которой являются уже иммунными...после адаптации возбудителя к новым условиям, мы будем наблюдать чрезвычайно резкий подъем заболеваемости, как это происходит в других странах", – спрогнозировала медик.

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Она отметила, что несмотря на то, что вариант Омикрон реже вызывает тяжелое течение болезни, все равно нужно начинать лечить вызванный им COVID-19 как можно раньше. Части пациентов назначают противовирусную терапию, однако к каждому заболевшему подход индивидуальный.

"Каждому конкретному человеку, имеющему тяжелую форму COVID-19, вовсе не интересно, что, в целом, таких тяжелых случаев стало меньше", – подчеркнула инфекционист.

Голубовская также призвала готовить госпитальные базы и стараться госпитализировать людей из группы риска до того, как у них наступит дыхательная недостаточность, для введения противовирусного препарата. Это поможет уменьшить нагрузку на отделения интенсивной терапии, повысить выживаемость пациентов и снизить общую летальность.

Врач добавила, что, если полностью вакцинированный человек все же заразился коронавирусом, ему тоже не стоит откладывать поход к врачу и надеяться на то, что организм защищен.

"В общем, друзья, без паники, все неплохо лечится, если вовремя, хотя панацеи нет...Помните, что от понимания вами основных положений данной проблемы зависят ваши же здоровье и жизнь", – резюмировала Голубовская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Голубовская рассказывала о том, какие особенности есть у коронавируса, вызванного штаммом Омикрон. Она также оценила опасность этого варианта и объяснила, как протекает болезнь у зараженных.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближающейся мощной волны штамма Омикрон, который сейчас свирепствует в странах Европы, стоит серьезно подумать о здоровье своем и своих семей – привиться от коронавируса, а прошедшим полный курс – получить бустерную дозу против COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что привитые против коронавируса легче переносят новый штамм: вакцинация действительно работает! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!