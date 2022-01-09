США, Франция и Италия в мировых лидерах по новым больным COVID-19, Россия – первая по смертности

В мире за сутки прибавилось еще более 2,2 млн больных коронавирусом, в то же время свыше 611 тысяч человек его побороли, а 5202 умерли. Лидерами по приросту инфицирований стали США, Франция и Италия, а смертей – Россия.

На сегодняшний день в мире насчитывают по меньшей мере 41,4 млн активных заражений COVID-19. Об этом свидетельствуют статистические данные по заболеваемости от портала Worldometers.

В частности, в пятерку стран с наибольшим приростом больных накануне вошли США – 468 тыс., Франция – почти 303,7 тыс., Италия – 197,6 тыс., Индия – 159,6 тыс. и Британия – 146, 4 тыс.

Больше всего летальных исходов от коронавируса зарегистрировали в Российской Федерации – 796, США – 669, Индии – 327, Британии – 313, Польше – 292.

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Франция, Италия и Британия продолжают лидировать по ежедневному приросту заражений среди европейских стран. Украина по этому показателю (на 8 января с 3195 случаями), находилась на 21 месте в Европе и 49-м в мире.

Добавим, что с начала пандемии COVID-19 унес жизни более 5,5 млн жителей планеты, однако 258,9 млн его одолели. Свыше 3,9 миллиарда человек уже вакцинировались против коронавируса (получили две прививки), что составляет 49,77% всего населения мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые проанализировали COVID-штамм Омикрон, чтобы страны Европы, которые страдают от него, изучили уроки Южной Африки, откуда он распространился. По словам специалистов, медицинские системы государств должны быть готовы к новой волне пандемии.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближения мощной волны штамма Омикрон, ныне свирепствующего в странах Европы, стоит серьезно подумать о здоровье своем и родных – сделать прививку против коронавируса. А прошедшим полный курс иммунизации – получить бустерную дозу COVID-вакцины. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что вакцинированные легче переносят новый штамм коронавируса: прививки действительно работают! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!