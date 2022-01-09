Будут считать невакцинированными: в Греции поставили жесткий дедлайн бустерной вакцинации

Правительство Греции установило гражданам крайний срок для того, чтобы они могли сделать бустерную дозу вакцины от коронавируса. Третью прививку нужно сделать не позднее февраля 2022 года.

Об этом сказал министр здравоохранения Танос Плеврис в интервью изданию Ant1. Чиновник заявил, что граждан без бустера будут ждать серьезные ограничения.

Это означает, что с 1 февраля греки, которые по прошествию шести месяцев после второй дозы препарата, не сделали третью, будут считаться непривитыми. Для них будет недоступно посещение общественных мест – театров, ресторанов, кинотеатров, спортзалов даже при наличии негативного теста на коронавирус.

Видео дня

"Препарата достаточно, чтобы те, кто сделал две дозы вакцины, до 1 февраля могли сделать третью. С 1 февраля правило будет применяться ко всем взрослым, а не только к лицам в возрасте 60 лет и старше", – сказал Плеврис.

В то же время, по его словам, сертификат о вакцинации в таком случае будет действительным – на срок его действия наличие бустерной дозы не повлияет. Документ продолжит действовать в течении девяти месяцев, сказал министр.

"Это касается только поездок за границу и не будет распространяться для входа в магазины и рестораны Греции", – добавил он.

Отметим, что в Греции до 16 января из-за распространения штамма Омикрон ввели дополнительные карантинные ограничения. В частности общественные заведения обязали закрываться до полуночи, внутри столики подготовлены для рассадки максимум шести человек. Половина работающих в госучреждениях и в частном секторе отправили на "удаленку". Также власти отменили в стране проведение массовых мероприятий на рождественско-новогодние праздники и обязали граждан носить маски

С начала пандемии коронавируса в Греции выявили более 1,48 млн случаев заражения, умерли свыше 21,3 тысяч человек.

Отметим, в европейских странах продолжают фиксировать рекордные показатели заболеваемости коронавирусом. В частности, это уже случилось в Хорватии, а в Великобритании количество смертей от COVID-19 превысило 150 тыс. человек. Динамика выявления новых случаев заражения растет даже в тех странах, где уровень вакцинации населения довольно высок.

Как сообщал OBOZREVATEL, волна штамма коронавируса Омикрон в Украине будет особенной из-за того, что сейчас на территории страны есть одновременно и этот вариант, и Дельта, заявила ведущая инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближающейся мощной волны штамма Омикрон, который сейчас свирепствует в странах Европы, стоит серьезно подумать о здоровье своем и своих семей – привиться от коронавируса, а прошедшим полный курс – получить бустерную дозу против COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что привитые против коронавируса легче переносят новый штамм: вакцинация действительно работает! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!