Хроника коронавируса на 9 ноября: за сутки умерли более 5 тыс. больных COVID-19
По состоянию на вторник, 9 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 251 млн человек. За минувший день выявили 367 114 новых инфицированных, умерли еще 5489. Всего от болезни скончалось более 5 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 227 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (50 тыс.), России (39 тыс.) и Великобритании (32 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
3 075 433 случая заражения с начала пандемии были подтверждены в Украине, из этого количества 72 084 пациента умерли, а 2 512 756 человек выздоровели.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что благодаря вакцинации в Украине удалось сохранить жизни как минимум 5,5 тысячи человек.
Невакцинированных украинцев будут отстранять от работы. Это не коснется людей с одной дозой либо со справкой о противопоказаниях. Как будут отстранять учителей, читайте по ссылке.
Новое исследование показало, что вакцина Moderna (mRNA-1273) может быть эффективна в предотвращении инфицированию штаммом Дельта на 73,1%. Кроме того, она в 96,1% случаев защищает от смерти.
Исследование было проведено в Катаре с 23 марта по 7 сентября 2021 года и опубликовано в авторитетном научном журнале "Nature". Оно показало, что эффективность этой вакцины в предотвращении тяжелого течения и смерти для Дельты составляет 96,1%.
На данный момент Украина переживает пик пандемии коронавируса, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. Он призвал украинцев вакцинироваться. По информации министра, у 95% госпитализированных с COVID-19 нет прививки.
Украинцы, имеющие противопоказания к прививке против коронавирусной болезни, смогут получить специальную справку. Форма документа уже утверждена в Министерстве здравоохранения.
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