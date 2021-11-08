Ученые обнародовали новые данные об эффективности COVID-вакцины Moderna: в 96,1% случаев защищает от смерти

Новое исследование показало, что препарат для вакцинации против коронавируса компании Moderna (mRNA-1273) может быть эффективен в предотвращении инфицированию штаммом Дельта на 73,1%. Также препарат показал высокий результат в предотвращении тяжелого течения и смерти.

Исследование было проведено в Катаре с 23 марта по 7 сентября 2021 года и опубликовано в авторитетном научном журнале "Nature". Оно показало, что эффективность этой вакцины в предотвращении тяжелого течения и смерти от Дельты составляет 96,1%.

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Как уточняется, в рамках исследования с 21 декабря 2020 года по 7 сентября 2021 года по крайней мере одну дозу Moderna получили 564 468 человека, 509 322 человека были полностью вакцинированы. Введение второй дозы происходило в среднем через 28 дней после первой дозы.

В медицинском исследовании также выясняли эффективность препарата Pfizer. Как уточнили авторы, благодаря более широкой и регулярной доступности вакцины охват Pfizer неуклонно растет с декабря 2020 года. Напротив, охват Moderna зависит от отправки больших партий и не достиг значительных уровней до марта 2021 года.

Результаты показали, что Pfizer на 93,4% эффективен в предотвращении тяжелого течения и смерти от Дельта-варианта коронавируса.

Moderna (mRNA-1273, Spikevax, COVID-19 vaccine Moderna) – четвертая вакцина, ставшая доступной в Украине для прививки от коронавируса. Это мРНК-вакцина, разработанная фармацевтической компанией Moderna совместно с Центром исследований вакцин при Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), США.

Она одобрена Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения.

Напомним: в Украину 7 ноября прибыло 2 930 300 доз вакцины Moderna. Их доставили в рамках программы COVAX при помощи Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Всего в стране указанным препаратом привили 1 102 042 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцины против коронавируса различают по трем основным типам – мРНК, векторные и инактивированные, которые имеют наименьшее количество побочных эффектов. К первым относятся препараты Pfizer и Moderna, к следующим – AstraZeneca и CoronaVac соответственно, рассказала инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская