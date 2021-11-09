Что делать, если COVID-сертификат в Дії не генерируется: детальное разъяснение
Если сертификат о вакцинации от коронавируса не генерируется в приложении Дія, ваши данные о прививке могли быть внесены в базу с ошибкой. Это является самой частой проблемой.
В пункте вакцинации данные о первой и второй дозе должны быть внесены в медицинскую карточку пациент. Об этом рассказал директор департамента развития электронной системы здравоохранения Национальной службы здоровья Украины Дмитрий Черныш, передает "Громадське радіо".
Если врач внес запись о вакцинации не в тот же день или была допущена ошибка в серии вакцины, "Дія" не найдет запись о получении прививки в базе.
"На сегодняшний день, при уже почти пяти млн сформированных COVID-сертификатов в "Дії" в НСЗУ поступило почти 10 тысяч обращений", – сказал Черныш.
Он пояснил, что 10 тысяч вакцинированных не смогли сформировать сертификаты и назвал эту цифру большой. В таком случае необходимо обратиться в пункт вакцинации или к врачу, если вы знаете, кто делал прививку.
"Если в данных ошибка, нужно обратиться к этому врачу, и врач должен исправить эту ошибку, так как система спроектирована таким образом, что вносить изменения в данные о вакцинации может только тот, кто делал эту вакцинацию", – добавил Черныш.
Напомним, что до конца текущей недели (до 14 ноября) Украина ожидает новую поставку препарата для вакцинации против коронавирусной болезни американской компании Pfizer. Речь идет о двух партиях.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцы, имеющие противопоказания к прививке против коронавирусной болезни, смогут получить специальную справку. Форма документа уже утверждена в Министерстве здравоохранения.
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