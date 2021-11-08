Минздрав утвердил форму справки о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19: что нужно знать

Украинцы, имеющие противопоказания к прививке против коронавирусной болезни, смогут получить специальную справку. Форма документа уже утверждена в Министерстве здравоохранения.

Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства. Справку будут выдавать пациентам, имеющим временные или постоянные противопоказания к вакцинации.

Речь идет о форме №028-1/о. Ее будет выдавать семейный врач на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента, где будут учтены критерии использования препаратов против COVID-19, а также перечень противопоказаний к прививке, утвержденный ведомством.

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Как выглядит справка:

Кроме того, приказом Минздрава была утверждена инструкция по заполнению документа. Данные в справку должен вносить врач.

В ведомстве также разъяснили, что противопоказания к вакцинации против коронавируса, носящие временный характер, должны иметь срок действия. Постоянные же могут быть только к конкретному препарату, если была аллергия на один из компонентов или на первую дозу.

Ранее ведомство обнародовало перечень противопоказаний к прививке против коронавируса. Назначение по ним пациенту может выдавать только семейный врач. При необходимости он может направить пациента к профильному специалисту.

Единственным постоянным противопоказанием является аллергическая реакция на первую дозу конкретной вакцины. В этом случае пациенту будут рекомендовать прививаться другим препаратом.

Временными противопоказаниями являются:

Острые заболевания с повышением температуры более 38 градусов. Вакцинация может производиться после выздоровления. Справка выдается сроком до 2 недель от начала заболевания.

Лечение моноклональными антителами или реконвалесцирующей плазмой. Прививку можно сделать через 90 дней после окончания курса терапии.

Введение вакцин против других инфекционных болезней.

Проба с туберкулином или анализ крови по туберкулезу (IGRA). В случае необходимости провести пробу с туберкулином или IGRA ее следует провести и интерпретировать перед вакцинацией или отложить по меньшей мере на 4 недели после проведения вакцинации против COVID-19.

COVID-19 в анамнезе. Вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца с момента течения COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине пока не планируют проводить бустерную и повторную вакцинацию от COVID-19. Рассматривать этот вопрос власти намерены только после того, как половина населения страны сделает полный курс прививок.