Новый всплеск заболеваемости в США и сокращение интервала между прививками: хроника коронавируса на 8 августа

По состоянию на воскресенье, 8 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 202,9 млн человек. За минувший день выявили 570 410 новых инфицированных, умерли еще 9 027. Всего от болезни скончались более 4,2 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 182,3 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (68,9 тыс.), Бразилии (43 тыс.) и Индии (39 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 258 532 случая заражения, с начала пандемии умерли 53 085 человек, а 2 190 686 вылечились.

В Минздраве допустили возможность введения определенных ослаблений карантина для вакцинированных. Внутренний COVID-сертификат, который сейчас разрабатывают, может стать пропуском на публичные мероприятия, в рестораны, общественный транспорт и тому подобное.

Главный санврач Украины Игорь Кузин сообщил, что штамм Дельта чаще приводит к более тяжелым формам болезни и смертельным последствиям среди невакцинированных людей.

Главное за 8 августа:

В Австралии зафиксировали вспышку штамма Дельта , там выявили больше всего новых случаев заражения с начала года – 361. Людей призвали сидеть дома и вакцинироваться.

В Минздраве рекомендовали сократить интервал между введение первой и второй дозы вакцины для того, чтобы иммунизировать больше людей. Например, в случае с CoronaVac – с 28 до 14 дней.

В Минздраве Украины ждут результатов научных исследований относительно введения третьей бустерной дозы вакцины . Их должны получить в конце августа, так что окончательное решение насчет повторной вакцинации пока не принято.

В США резко выросло число больных, которым нужна госпитализация – в три раза за месяц. Среди инфицированных много детей и невакцинированных, местами в медучреждениях закончились свободные койки в палатах.