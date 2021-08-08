Новый всплеск заболеваемости в США и сокращение интервала между прививками: хроника коронавируса на 8 августа
По состоянию на воскресенье, 8 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 202,9 млн человек. За минувший день выявили 570 410 новых инфицированных, умерли еще 9 027. Всего от болезни скончались более 4,2 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 182,3 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (68,9 тыс.), Бразилии (43 тыс.) и Индии (39 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
на сегодня в Украине подтверждено 2 258 532 случая заражения, с начала пандемии умерли 53 085 человек, а 2 190 686 вылечились.
В Минздраве допустили возможность введения определенных ослаблений карантина для вакцинированных. Внутренний COVID-сертификат, который сейчас разрабатывают, может стать пропуском на публичные мероприятия, в рестораны, общественный транспорт и тому подобное.
Главный санврач Украины Игорь Кузин сообщил, что штамм Дельта чаще приводит к более тяжелым формам болезни и смертельным последствиям среди невакцинированных людей.
Главное за 8 августа:
В Австралии зафиксировали вспышку штамма Дельта, там выявили больше всего новых случаев заражения с начала года – 361. Людей призвали сидеть дома и вакцинироваться.
В Минздраве рекомендовали сократить интервал между введение первой и второй дозы вакцины для того, чтобы иммунизировать больше людей. Например, в случае с CoronaVac – с 28 до 14 дней.
В Минздраве Украины ждут результатов научных исследований относительно введения третьей бустерной дозы вакцины. Их должны получить в конце августа, так что окончательное решение насчет повторной вакцинации пока не принято.
В США резко выросло число больных, которым нужна госпитализация – в три раза за месяц. Среди инфицированных много детей и невакцинированных, местами в медучреждениях закончились свободные койки в палатах.
Вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко заявила, что основная масса детей не нуждается в вакцинации от коронавируса. Прививка нужна тем из них, у кого есть серьезные медицинские проблемы.
Волна Дельта-штамма коронавируса может привести к рекордным показателям госпитализации и смертности в Украине. Это может сильно увеличить нагрузку на систему здравоохранения.
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