Кузин рассказал, какие вакцины от COVID-19 можно смешивать

Вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna можно смешивать между собой или же взаимозаменять для первой и второй дозы. Также эти препараты можно соединять с AstraZeneca.

Смешивание других типов вакцин сейчас не разрешено. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как рассказал Кузин, на данный момент есть установленные рекомендации относительно того, какие препараты можно смешивать. По его словам, можно соединять между собой мРНК-вакцины – если первая доза Pfizer или Moderna, то вторая доза может быть сделана также Pfizer или Moderna.

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Главный санитарный врач страны отметил, что также разрешено введение первой дозы вакцины AstraZeneca, а второй – Pfizer или Moderna. Специалист добавил, что сейчас нет доказательной базы по безопасности смешивания других типов вакцин.

Кузин подытожил, что решение о смешивании вакцины принимает врач, а не пациент.

К слову, американские фармацевтические компании Pfizer и Moderna повысили цены на свои вакцины против коронавируса в последних контрактах на поставки для стран Европейского Союза. Препараты в среднем подорожали почти на четверть.

Напомним: в США молодые люди пожаловались на более высокие, чем обычно, показатели воспаления и отека сердца после получения прививки против коронавируса. Их им делали вакцинами производства Pfizer или Moderna.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что до конца текущего 2021 года в страну доставят еще одну партию вакцины Pfizer. Речь идет о 17 млн доз препарата.