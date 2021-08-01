Вакцины Pfizer и Moderna подорожали в среднем на 20% для ЕС: названа причина

Американские фармацевтические компании Pfizer и Moderna повысили цены на свои вакцины против коронавируса в последних контрактах на поставки для стран Европейского Союза. Препараты в среднем подорожали почти на четверть.

Об этом сообщило издание Financial Times. Отмечается, что рост цен последовал за тем, как ЕС столкнулся с перебоями в поставках уже заказанных доз, а также проблемами вокруг заявлений о побочных эффектах от других препаратов.

Известно, что первоначально контракты были заключены на поставку препаратов для 2,1 млрд прививок до 2023 года. Но сделки пересмотрели, когда данные испытаний третьей фазы показали, что мРНК-вакцины Pfizer и Moderna имели более высокие показатели эффективности, чем более дешевые "конкуренты".

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В итоге закупочная цена препарата от Pfizer для европейских стран выросла почти на 26%, а Moderna – 13%.

Так, новая цена за дозу Pfizer составляет €19,50 против €15,5 ранее, Moderna – €21,5 (было €19 за дозу).

Издание, ссылаясь на источники, подчеркивает, что обе компании извлекли выгоду из своей "власти" на рынке вакцин против COVID-19.

"И использовали обычную "фармацевтическую риторику". Вакцины работают, поэтому разработчики увеличивают их цену", – говорится в статье.

Подчеркивается, что компании намерены получить десятки миллиардов долларов дохода в 2021 году. Ведь несмотря на повышение цен на препараты, им удается подписывать новые контракты на поставки странам, стремящимися обеспечить достаточным количеством вакцин свое население в условиях распространения очень заразного варианта коронавируса Дельта.

Напомним: в США молодые люди пожаловались на более высокие, чем обычно, показатели воспаления и отека сердца после получения прививки против коронавируса. Их им делали вакцинами производства Pfizer или Moderna.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВОЗ выступили категорически против внедрения кампании по вакцинации против коронавируса третьей дозой тех, кто уже получил две обязательные прививки. В некоторых странах на ней настаивали, заявляя, якобы это поможет противостоять более заразным штаммам COVID-19.