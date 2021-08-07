Кузин пообещал 17 миллионов доз Pfizer до конца года

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что до конца текущего 2021 года в страну доставят еще одну партию вакцины Pfizer. Речь идет о 17 млн доз препарата.

Об этом в субботу, 7 августа, Кузин сказал в интервью "Радио Свобода". Однако главный санитарный врач привал украинцев делать прививки той вакциной, которая уже есть сейчас (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он посоветовал не ждать возможности выбирать вакцину. По словам Кузина, вспышка коронавируса в Украине может случиться раньше, чем в страну привезут вакцину Pfizer.

На данный момент в Украине делают прививки от коронавируса такими вакцинами: Comirnaty – Pfizer&BioNTech, CoronaVac – Sinovac Biotech и Oxford – AstraZeneca.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, заражение коронавирусом в штамме Дельта чаще приводит к более тяжелым формам протекания болезни и смертельным последствиям среди невакцинированных людей.