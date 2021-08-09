В Минздраве сказали, когда на Дельту смогут проверять по всей Украине
Министерство здравоохранения Украины планирует до осени обеспечить возможность обнаруживать "индийский" вариант коронавируса – штамм Дельта во всех областях. Сейчас такая возможность есть только у трех государственных лабораторий и пяти-шести частных.
Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил главный санитарный врач страны – заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин. Он отметил, что определять Дельту можно двумя путями – геномным секвенированием и при помощи специальных ПЦР-систем.
"Возможности для диагностики есть у трех государственных лабораторий и пяти или шести частных", – пояснил главный санврач.
Также Кузин рассказал, что инфицированных и "индийским" штаммом, и другими вариантами COVID-19 лечат одинаково, протокол не отличается
Исключением являются только более тщательное отслеживание контактных лиц и противоэпидемические меры.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-эпидемиолог Андрей Александрин отметил, что вспышка заболеваемости Дельтой в Украине может привести к рекордным показателям госпитализаций и смертности.
Ранее стало известно, что власти Киева готовятся к наихудшему сценарию в случае распространения "индийского" штамма.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.