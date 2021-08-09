В Минздраве сказали, когда на Дельту смогут проверять по всей Украине

Министерство здравоохранения Украины планирует до осени обеспечить возможность обнаруживать "индийский" вариант коронавируса – штамм Дельта во всех областях. Сейчас такая возможность есть только у трех государственных лабораторий и пяти-шести частных.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил главный санитарный врач страны – заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин. Он отметил, что определять Дельту можно двумя путями – геномным секвенированием и при помощи специальных ПЦР-систем.

"Возможности для диагностики есть у трех государственных лабораторий и пяти или шести частных", – пояснил главный санврач.

Также Кузин рассказал, что инфицированных и "индийским" штаммом, и другими вариантами COVID-19 лечат одинаково, протокол не отличается

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Исключением являются только более тщательное отслеживание контактных лиц и противоэпидемические меры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-эпидемиолог Андрей Александрин отметил, что вспышка заболеваемости Дельтой в Украине может привести к рекордным показателям госпитализаций и смертности.

Ранее стало известно, что власти Киева готовятся к наихудшему сценарию в случае распространения "индийского" штамма.