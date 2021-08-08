Дельта будет бить рекорды в Украине, – эпидемиолог

Волна Дельта-штамма коронавируса может привести к рекордным показателям госпитализации и смертности в Украине. Она может существенно увеличить нагрузку на систему здравоохранения.

Наиболее уязвимыми к вирусу будут пенсионеры, которые не были вакцинированы. Такой прогноз в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин.

По его оценкам, уже сейчас в Украине наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, что свидетельствует о приближении новой волны. "На протяжении последних дней мы уже увидели достаточно быстрый рост. Точнее, не рост, а фиксацию – то, что нам начали показывать", – заметил медик (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Видео дня

В этом контексте он рассказал, что "за последние полтора месяца мы видели определенную манипуляцию со стороны МОЗ, когда они, по моему мнению, занижали количеств впервые зарегистрированных случаев COVID-19 и при этом мы увидели статистический нонсенс, когда количество госпитализированных у нас превышало количество впервые выявленных".

По прогнозам Александрина, из-за низкого охвата вакцинацией людей из групп риска, в том числе пенсионеров, процент госпитализации может сильно увеличиться.

"За счет того, что темпы Дельта-штамма будут расти, это принесет в нашу жизнь очередную большую проблему – огромную нагрузку на систему здравоохранения. Потому что государство не успело выполнить свой долг и вакцинировать в первую очередь группы риска", – заявил врач.

По его словам, наихудший из возможных сценариев – сценарий России, где при охвате вакцинацией населения на уровне 12% и крайне низком проценте вакцинации групп риска "мы видим практически ежедневные рекорды по госпитализации и смертности".

"Такое же течение мы ожидаем от Дельта-штамма в Украине. Возрастная группа 80+ у нас вакцинирована чуть больше 2%" – констатировал медик.

Как писал OBOZREVATEL, Национальная академия наук Украины озвучила прогноз, согласно с которым в течение ближайших двух недель возможен резкий всплеск заболеваемости коронавирусом. Причина – в крайне быстром распространении Дельта-штамма.