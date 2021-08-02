Таких темпов еще не было: эксперт назвал главную угрозу от штамма Дельта

В Национальной академии наук Украины прогнозируют резкий рост заболеваний коронавирусом в штамме Дельта уже в течение ближайших двух недель. Темпы распространения эпидемии вызывают тревогу на примере европейских стран.

Так, по словам руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко в интервью "РБК-Украина", мутация Дельта поражает население Европы в 2-3 раза, а в некоторых случаях – в семь раз быстрей, чем предыдущие версии COVID-19. Такие темпы являются беспрецедентными и вызывают опасения перед последствиями третьей волны.

"Сейчас властям удается оперативно реагировать на локальные вспышки и сдерживать развитие эпидемии. Но вероятность всплеска достаточно высокая. Основным триггером справедливо считать масовый туризм в ряд европейских стран". – указал эксперт.

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В свою очередь в Минздраве подчеркнули, что сейчас наблюдается умеренный рост заражений – примерно 10-20% в неделю. Однако считать эти цифры окончательными нельзя, поскольку тенденция предполагает "набирание оборотов" коронавирусом.

"Новый штамм замещает другие ранее известные "мутации" примерно за 4 недели. С середины июля украинские ученые и чиновники заговорили о завершении фазы падения заболеваемости в стране. Пока большинство регионов находятся на плато, но угрожающую тенденцию показывают Киев, Харьковская и Луганская области", – заметил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США опубликован научный доклад, где проведены результаты расследования о причинах возникновения и распространения коронавируса COVID-19 в китайской провинции Ухань.