COVID-19 возник в США раньше Ухани, – китайские эксперты

Случаи заражения коронавирусом появились во Флориде (США) раньше, нежели в Ухани. Американцы жаловались на сокрытие информации об этом.

Есть много признаков того, что COVID-19 возник в США раньше, чем в Китае. По словам вирусолога из Уханьского университета Яна Чжаньцю, чтобы политизировать пандемию Соединенные Штаты, возможно, скрыли истинную ситуацию раннего распространения вируса в стране. Об этом пишет издание Global Times.

Сомнение было вызвано тем, что в мае 2020 года во Флориде были временно удалены данные о 171 раннем заболевании. Их восстановили позже в тот же день, но время появления симптомов исчезло.

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Как оказалось, у 171 пациента были симптомы заболевания в январе и феврале 2020 года. У 26 человек, заразившихся COVID-19, начали проявляться симптомы в конце декабря или в январе. Вирусолог отметил, геномное секвенирование COVID-19 доказало, что вирус мог появиться в нескольких частях мира в конце 2019 – начале 2020 года, а не только в Ухане.

"Первые случаи заражения во Флориде могли появиться раньше, чем в Ухане, но в то время США не признавали их как инфекцию COVID-19 или намеренно игнорировали", – подчеркнул эксперт.

Среди 171 пациента во Флориде ни один не сообщил о поездках в Китай. Тесты на антитела также доказали, что распространение COVID-19 среди населения произошло за несколько недель или даже месяцев до официально зарегистрированных в штате инфекций.

Напомним, ранее мы писали, что вирус SARS-CoV-2 может существовать в мире с 2013 года. В это время в 1100 километрах от Уханя, в пещерах, которые исследовали спелеологи, был выявлен вирус, очень похожий на COVID-19.

К слову, супруга ученого из лаборатории Уханя (Китай), который работал над коронавирусами, умерла от "болезни, похожей на COVID-19" еще в декабре 2019 года.

Также разведка США не смогла прийти к однозначному выводу о происхождении COVID-19. Американский президент Джо Байден поручил спецслужбам удвоить усилия в расследовании и через 90 дней предоставить ему новый отчет.

Источник коронавируса, ставшего причиной всемирной пандемии, до сих пор не установлен. Все гипотезы, определенные учеными, по-прежнему остаются в силе. Роль рынков в Ухане (Китай) в распространении COVID-19 не ясна. Об этом сказано в отчете Всемирной организации здравоохранения.

По состоянию на воскресенье, 8 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 203,1 млн человек. За минувший день выявили 571 320 новых инфицированных, умерли еще 9 039. Всего от болезни скончались более 4,2 млн пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, сотрудники разведки США информировали Белый дом, что в их распоряжении имеются еще неисследованные данные, связанные с источником пандемии коронавируса. Такую новость негативно восприняли в Китае.