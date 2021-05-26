Байден поручил разведке США узнать, был ли коронавирус разработан в лаборатории Китая

Разведка США не смогла прийти к однозначному выводу, был ли COVID-19 создан рукотворно в Китае или же возник в результате контакта человека с зараженным животным. Американский президент Джо Байден поручил спецслужбам удвоить усилия в расследовании и через 90 дней предоставить ему новый отчет о происхождении коронавируса.

Об этом сообщается в заявлении главы Соединенных Штатов, распространенном Белым домом в среду, 26 мая. Байден указал, что предварительный отчет разведки он получил в начале мая.

В документе было сказано, что разведывательное сообщество США "объединилось вокруг двух вероятных сценариев", но не пришло к окончательному выводу по этому вопросу.

Так, двое представителей разведки склоняются к сценарию животного происхождения вируса, а один больше склоняется к другому – что COVID-19 распространился в результате аварии на лаборатории. Для однозначного ответа не хватает информации.

"Я попросил разведывательное сообщество удвоить свои усилия по сбору и анализу информации, которая могла бы приблизить нас к окончательному выводу, и доложить мне через 90 дней", – заявил Байден.

Он добавил, что Соединенные Штаты также будут продолжать работать с партнерами-единомышленниками по всему миру, "чтобы заставить Китай участвовать в полном, прозрачном, основанном на доказательствах международном расследовании и предоставить доступ ко всем соответствующим данным и уликам".

Как ранее писал OBOZREVATEL: