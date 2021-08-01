Вирус, похожий на COVID-19, выявили еще в 2013 году в 1100 км от Уханя, – ученый

Вирус SARS-CoV-2 может существовать в мире с 2013 года. В это время в 1100 километрах от Уханя, в пещерах, которые исследовали спелеологи, был выявлен вирус, очень похожий на COVID-19.

Об этом заявил руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы Дидье Питте интервью "РИА Новости". По его словам, в 2013 году этот вирус мог заразить людей, которые работали в этой пещере.

"Остается непонятным то, что этот вирус, возможно, был выявлен одной из лабораторий в Ухане. Там есть несколько лабораторий, которые работают с коронавирусами. Были сделаны публикации, диссертации людьми, которые работают в этих лабораториях. Но эти диссертации исчезли. Кроме того, когда работаешь над новым вирусом, то его замораживают. Но выяснилось, что лаборатория не нашла этот экземпляр. И это немного беспокоит", – отметил ученый.

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Эксперт добавил, что это не свидетельствует о том, что SARS-CoV-2 был создан в лаборатории, "но это говорит о том, что, возможно, от нас спрятали тот факт, что вирус, крайне похожий на COVID-19, был обнаружен уже в 2013 году".

Также Питте вспомнил, что осенью 2019 года в районе Уханя проходили Военные Олимпийские игры, где некоторые команды заболели симптомами, похожими на грипп.

"Так что вирус уже был и есть свидетельства того, что он был в Европе еще раньше, чем о нем объявили", – подытожил ученый.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, сотрудники разведки США информировали Белый дом, что в их распоряжении имеются еще неисследованные данные, связанные с источником пандемии коронавируса. Такую новость негативно восприняли в Китае.