В Украине зафиксировано свыше 600 случаев COVID-19 за сутки

София Закревская
София Закревская
Covid
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В Украине зафиксировано свыше 600 случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро воскресенья, 8 августа, в Украине официально подтверждено 2 259 151 случай коронавирусной инфекции. Из них 619 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 45 детей и 11 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 095 человек (+10 за сутки), выздоровели 2 190 921 (+235 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Был госпитализирован 561 пациент.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 18 276 человек;

  • методом ИФА – 2 923 человека;

  • экспресс-тестами – 11 890 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72) областях, Киеве (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях.

Видео дня

Количество новых случаев в регионах за сутки:

  • Киев – 53

  • Винницкая – 17

  • Волынская – 8

  • Днепропетровская – 72

  • Донецкая – 23

  • Житомирская – 18

  • Закарпатская – 0

  • Запорожская – 24

  • Ивано-Франковская – 21

  • Киевская – 26

  • Кировоградская – 1

  • Луганская – 7

  • Львовская – 11

  • Николаевская – 15

  • Одесская – 50

  • Полтавская – 12

  • Ривненская – 4

  • Сумская – 7

  • Тернопольская – 38

  • Харьковская – 38

  • Херсонская – 101

  • Хмельницкая – 27

  • Черкасская – 6

  • Черновицкая – 27

  • Черниговская – 13

Коронавирус и вакцинация в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, волна Дельта-штамма коронавируса может привести к рекордным показателям госпитализации и смертности в Украине. Это может сильно увеличить нагрузку на систему здравоохранения.

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