В Украине зафиксировано свыше 600 случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро воскресенья, 8 августа, в Украине официально подтверждено 2 259 151 случай коронавирусной инфекции. Из них 619 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 45 детей и 11 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 095 человек (+10 за сутки), выздоровели 2 190 921 (+235 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Был госпитализирован 561 пациент.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 18 276 человек;

методом ИФА – 2 923 человека;

экспресс-тестами – 11 890 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72) областях, Киеве (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях.

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Количество новых случаев в регионах за сутки:

Киев – 53

Винницкая – 17

Волынская – 8

Днепропетровская – 72

Донецкая – 23

Житомирская – 18

Закарпатская – 0

Запорожская – 24

Ивано-Франковская – 21

Киевская – 26

Кировоградская – 1

Луганская – 7

Львовская – 11

Николаевская – 15

Одесская – 50

Полтавская – 12

Ривненская – 4

Сумская – 7

Тернопольская – 38

Харьковская – 38

Херсонская – 101

Хмельницкая – 27

Черкасская – 6

Черновицкая – 27

Черниговская – 13

Как сообщал OBOZREVATEL, волна Дельта-штамма коронавируса может привести к рекордным показателям госпитализации и смертности в Украине. Это может сильно увеличить нагрузку на систему здравоохранения.