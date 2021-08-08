В Украине зафиксировано свыше 600 случаев COVID-19 за сутки
По состоянию на утро воскресенья, 8 августа, в Украине официально подтверждено 2 259 151 случай коронавирусной инфекции. Из них 619 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 45 детей и 11 медработников.
От COVID-19 в стране умерли уже 53 095 человек (+10 за сутки), выздоровели 2 190 921 (+235 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Был госпитализирован 561 пациент.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 18 276 человек;
методом ИФА – 2 923 человека;
экспресс-тестами – 11 890 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72) областях, Киеве (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях.
Количество новых случаев в регионах за сутки:
Киев – 53
Винницкая – 17
Волынская – 8
Днепропетровская – 72
Донецкая – 23
Житомирская – 18
Закарпатская – 0
Запорожская – 24
Ивано-Франковская – 21
Киевская – 26
Кировоградская – 1
Луганская – 7
Львовская – 11
Николаевская – 15
Одесская – 50
Полтавская – 12
Ривненская – 4
Сумская – 7
Тернопольская – 38
Харьковская – 38
Херсонская – 101
Хмельницкая – 27
Черкасская – 6
Черновицкая – 27
Черниговская – 13
Как сообщал OBOZREVATEL, волна Дельта-штамма коронавируса может привести к рекордным показателям госпитализации и смертности в Украине. Это может сильно увеличить нагрузку на систему здравоохранения.
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