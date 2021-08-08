В России больной COVID-19 заразил 1,5 тыс. человек и установил 'рекорд': как это произошло

В России обнаружили суперраспространителя коронавирусной инфекции. Один пациент, инфицированный COVID-19, смог заразить 1,5 тысячи человек, и установил рекорд суперсидинга (superseeding) в стране.

Об этом ТАСС рассказал руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов. Он уточнил, что речь идет о "новой коронавирусной инфекции", вероятно, имев ввиду более заразный штамм Дельта.

Эксперт объяснил, что один пациент со стандартным вариантом COVID-19 может заразить 2-3 человека, а вот при Дельте этот показатель увеличивается до 5-6. Суперраспространители же могут передать вирус куда большему количеству окружающих.

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Их вклад в заражение людей и распространение коронавируса достаточно большой. Напомним, что COVID-19 быстро передается при социальных контактах. К примеру, когда человек выходит из дома, чувствуя недомогание, не носит маску и не соблюдает дистанцию, в транспорте или на работе он может заразить значительное количество людей.

"Своим пренебрежением к нормам социального дистанцирования он создает возможности для суперраспространения инфекции", – подчеркнул Семенов.

Добавим, что в России на сегодня подтверждено 6 424 884 случая коронавирусной инфекции по данным Worldometers. Умерли от болезни 164 094 человека, выздоровели 5 739 838.

Напомним, в Нидерландах на вечеринке в ночном клубе суперраспространитель заразил коронавирусом около 200 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине может повториться "российский сценарий" распространения коронавируса Дельта. Наиболее подвержены ему пенсионеры, а в категории людей 80+ вакцинированы у нас в стране всего 2%, отметил врач-эпидемиолог Андрей Александрин.